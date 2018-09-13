На больничную койку попал хулиган с пистолетом из Бердска после «разговора» с девушкой

В среду, 12 сентября, около двух часов ночи 20-летняя студентка возвращалась из гостей, когда на улице Сиреневой (это район «Шлюзов» в Советском районе Новосибирска) к ней пристали двое нетрезвых мужчин, которые потребовали деньги и украшения.

Конфликт получился достаточно шумным, но прохожие не торопились на помощь. Происходящее с балкона на восьмом этаже увидела 27-летняя Екатерина, которая поспешила вниз.

– Я увидела, что люди не реагируют и побежала вниз. В ответ на замечание они достали пневматический пистолет и выстрелили мне под ноги. Пришлось действовать быстро и решительно, – приводит пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области слова девушки.

В результате 29-летний житель Бердска и его 30-летний товарищ получили перелом челюсти и ребер и были доставлены в больницу.