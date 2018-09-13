На больничную койку попал хулиган с пистолетом из Бердска после «разговора» с девушкой

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Браво!
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Умница
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Сейчас ее посадят лет на пять, к ней же не приставали.
А полиция в это время навальнят гоняла.
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Вот такие отморзки и «славят» Бердск.
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