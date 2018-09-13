КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Срочно продам комнату
Срочно продам квартиру студию
Продам 1-ю квартиру
продам двухкомнатную
продам
Продам 89139475128
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На больничную койку попал хулиган с пистолетом из Бердска после «разговора» с девушкой

Обвал рубля грозит повысить ипотечные ставки

Подделать акт проверки обвиняемой в хищении 2 млн руб. чиновницы требовала экс-начфин Бердска

43 трлн рублей потеряет Россия из-за спада производительности труда

Угрожают уволить воспитателей за отказ от вакцинации в детсаду Бердска

За реализацией пенсионного закона проследит «Единая Россия»

Дуэль между Навальным и Золотовым можно провести в роскошном поместье генеральского сына

Номинально занимала должность обвиняемая в хищении 2 млн руб. экс-чиновница в Бердске

На 30% упало доверие россиян к телевидению

Огромная пробка парализовала движение по трассе Р-256 в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


На больничную койку попал хулиган с пистолетом из Бердска после «разговора» с девушкой

Бердчанин с приятелем получили переломы ребер и челюсти. Они пытались ограбить припозднившегося прохожего в Новосибирске.

13.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

 

На больничную койку попал хулиган с пистолетом из Бердска после разговора с девушкой

Полиция разбирается с хулиганами

В среду, 12 сентября,  около двух часов ночи 20-летняя студентка возвращалась из гостей, когда на улице Сиреневой (это район «Шлюзов» в Советском районе Новосибирска) к ней пристали двое нетрезвых мужчин, которые потребовали деньги и украшения.

Конфликт получился достаточно шумным, но прохожие не торопились на помощь. Происходящее с балкона на восьмом этаже увидела 27-летняя Екатерина, которая поспешила вниз.

– Я увидела, что люди не реагируют и побежала вниз. В ответ на замечание они достали пневматический пистолет и выстрелили мне под ноги. Пришлось действовать быстро и решительно, – приводит пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области слова девушки.

В результате 29-летний житель Бердска и его 30-летний товарищ получили перелом челюсти и ребер и были доставлены в больницу.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ростелеком обеспечил интернетом более 80 коттеджных поселков под Новосибирском На больничную койку попал хулиган с пистолетом из Бердска после «разговора» с девушкой Обвал рубля грозит повысить ипотечные ставки

(4) Комментариев

  3. Аноним

    Сейчас ее посадят лет на пять, к ней же не приставали.
    А полиция в это время навальнят гоняла.

    Thumb up 0 Thumb down 1

  4. Александр

    Вот такие отморзки и «славят» Бердск. :(

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика