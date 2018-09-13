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Дуэль между Навальным и Золотовым можно провести в роскошном поместье генеральского сына

Дворец находится на Рублевке. Его хозяином Золотов-младший стал в 23 года, когда отец руководил службой безопасности президента. Гнев у главы Росгвардии вызвало расследование ФБК о поставках продовольствия в войска.

13.09.2018 Фото: стоп-кадр 5 коммент.

Дуэль между Навальным и Золотовым можно провести в роскошном поместье генеральского сына

«Новая газета» предлагает провести поединок Золотова и Навального на территории роскошного поместья в Барвихе, которым вот уже 15 лет владеет сын директора Росгвардии.

Директор Росгвардии Виктор Золотов «вызвал на дуэль» Алексея Навального. Таким образом Золотов спустя длительное время (раньше не мог, потому что был в командировке) ответил на расследование ФБК о закупках еды для нужд Росгвардии. «Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами — куда угодно, где за несколько минут обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — пообещал главнокомандующий войсками национальной гвардии оппозиционному политику.

Нужно отдать должное смелости Виктора Золотова: во-первых, он стал чуть ли не единственным высокопоставленным чиновником, решившимся назвать Навального по фамилии; а во-вторых, свое обращение он опубликовал как раз в то время, когда директор ФБК отбывает 30 суток ареста в спецприемнике, где нет интернета. Поэтому о «вызове на дуэль» узнают многие зрители YouTube, но не тот, кого вызвали.

Но если Навальный согласится на сатисфакцию (когда выйдет на свободу), то «Новая газета» нашла идеальное, на наш взгляд, место для дуэли. Мы предлагаем провести поединок на просторной территории роскошного поместья с прудами, лужайками и садами.

Монтаж: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Этот дворец находится на Рублевке, в, пожалуй, самом дорогом месте России — Барвихе. А владеет им вот уже 15 лет сын директора Росгвардии Роман Золотов. Золотову-младшему очень повезло: он стал обладателем недвижимости стоимостью несколько миллионов долларов в 23 года (многие нынешние бойцы Росгвардии как раз пришлись бы ему сверстниками). В то время его отец, Золотов-старший, руководил службой безопасности президента России Владимира Путина.

«Вы изделие из американской пробирки, вы все клоны. Естественно, конечно же, вы марионетки… Вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нравственности абсолютно. Вы, господин Навальный, никогда не получали ответку… Вам никто никогда не давал как следует по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали», — в таких выражениях главнокомандующий войсками национальной гвардии грозил Навальному.

Такой гнев у Золотова вызвало расследование ФБК, опубликованное в конце августа этого года. Напомним, ФБК тогда обнаружил, что председатель правительства Дмитрий Медведев наделил ранее малоизвестную фирму из Крыма эксклюзивным правом поставок всего продовольствия для войск национальной гвардии, и, по данным госконтрактов, цены на поставляемые товары (лук, капусту и другие) тут же значительно выросли по сравнению с ценами на те же продукты от предыдущих поставщиков.

Источник: Новая газета


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    и всё это нажито «непосильным личным трудом» :-D :-D :-D

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  2. Аноним

    Сам Золотов на этом видео очень смахивает на клон Путина. И даже манера речи такая же.

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  3. Аноним

    Когда такое шоу уже на уровне власти происходит, пропадает весь патриотизм. Жутко жить в стране. Лихие 90- е это так, мультик из прошлого

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  4. Аноним

    Врунишка Навальный это ладно. Врет и врет, мало ли кто врет.
    А вот кто ему верит, это кто. Вот это интересно. Какие у них оценки в школе были, являются ли они внушаемыми, сектанты тоже вроде могут быть обычными людьми, но что то есть в психологии располагающее.

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