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Трамп подписал новые санкций за вмешательство в выборы президента США

Отмечается, что в указе нет наименования каких-то конкретных стран.

13.09.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Трамп подписал новые санкций за вмешательство в выборы президента США

Трамп-тауэр

Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в США.

Об этом сообщил в среду на специальном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Президент только что подписал этот указ, и он в ближайшее время будет опубликован <…> По существу, это еще одна попытка…, которую предпринимает администрация для защиты США от иностранного вмешательства в наши выборы и в наш политический процесс в более широком смысле», — отметил он.

Помощник главы государства пояснил, что указ регулирует вопросы, связанные не только с вмешательством в выборы и избирательные кампании политиков, но и «также охватывает распространение пропаганды и дезинформации».

Регулярные проверки
«Указ требует, чтобы директор национальной разведки проводил регулярные оценки возможного иностранного вмешательства в выборы. Он также требует от министерства юстиции и министерства внутренней безопасности предоставлять отчеты в случае вмешательства в инфраструктуру, связанную с избирательной кампанией», — отметил Болтон.

Он добавил, что указ описывает процесс, в соответствии с которым Госдепартамент и министерство финансов будут давать президенту рекомендации о введении «надлежащих санкций против стран или лиц, которые были вовлечены в [потенциальное] вмешательство» в выборы.

Не касается кого-то конкретно
Болтон уточнил, что указ не касается каких-то конкретных стран. «Угрозы целостности избирательного процесса исходят из целого ряда источников. Мы считаем важным продемонстрировать, что президент взял на себя решение этой проблемы», — отметил помощник главы государства.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предписывает президенту вводить аналогичные санкции за вмешательство в выборы. Сенат пока не одобрил данную инициативу.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А почему бы золотову и Трампа на поединок не вызвать??? Или зас-сал???

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