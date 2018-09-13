Трамп подписал новые санкций за вмешательство в выборы президента США

Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в США.

Об этом сообщил в среду на специальном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Президент только что подписал этот указ, и он в ближайшее время будет опубликован <…> По существу, это еще одна попытка…, которую предпринимает администрация для защиты США от иностранного вмешательства в наши выборы и в наш политический процесс в более широком смысле», — отметил он.

Помощник главы государства пояснил, что указ регулирует вопросы, связанные не только с вмешательством в выборы и избирательные кампании политиков, но и «также охватывает распространение пропаганды и дезинформации».

Регулярные проверки

«Указ требует, чтобы директор национальной разведки проводил регулярные оценки возможного иностранного вмешательства в выборы. Он также требует от министерства юстиции и министерства внутренней безопасности предоставлять отчеты в случае вмешательства в инфраструктуру, связанную с избирательной кампанией», — отметил Болтон.

Он добавил, что указ описывает процесс, в соответствии с которым Госдепартамент и министерство финансов будут давать президенту рекомендации о введении «надлежащих санкций против стран или лиц, которые были вовлечены в [потенциальное] вмешательство» в выборы.

Не касается кого-то конкретно

Болтон уточнил, что указ не касается каких-то конкретных стран. «Угрозы целостности избирательного процесса исходят из целого ряда источников. Мы считаем важным продемонстрировать, что президент взял на себя решение этой проблемы», — отметил помощник главы государства.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предписывает президенту вводить аналогичные санкции за вмешательство в выборы. Сенат пока не одобрил данную инициативу.

Источник: ТАСС