Не 11 градусов тепла, а 17 в группах детского сада «Родничок» Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сотрудники бердского детского сада №27 «Родничок» сообщили о низкой температуре в группах. В частности в группе №7 вечером 12 сентября в приемной детей градусник показал 11 градусов, в игровой комнате и спальне 18, а в туалете 12 градусов.

— В нашей группе замерзают ребятишки, при регулярном переохлаждении болеют респираторными заболеваниями. Посещаемость в группе значительно уменьшалась. В течение дня дети в группе находится в теплых кофтах, в колготках, — рассказали воспитатели, отметив, что нынешняя температура не соответствует санитарным нормам.

Например, в приемных, игровых и туалетных комнатах ясельных групп должна поддерживаться температура 22-24 градуса, младших дошкольных групп — 21-23. В спальнях ясельных и дошкольных групп — 19-20, в залах для музыкальных и гимнастических занятий — 19-20, в залах с бассейном — не менее 29, в раздевалках при душевых и бассейнах — 25-26, в медицинских помещениях — 22-24 градуса. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых этажах, должна быть не менее 22 градусов.

Между тем, заведующая «Родничком» Ольга Репина не называет ситуацию тревожной. По ее словам, температура в группах, может, и не совсем комфортная, но выше той, которую указали в сообщении в редакцию.

-На самом деле температура в группе 18 градусов, 19 — в спальне и только 17 градусов в комнате, где дети умываются. Это было сегодня (13 сентября — прим. ред.) на начало дня. Я еще пройду перед обедом. Не холодно. 18 градусов — это норма для детского сада. Ниже только там, где дети умываются, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Николаевна.

По ее мнению бить тревогу преждевременно, поскольку через два дня в саду подключат отопление. О том. что 15 сентября начнут подавать тепло в детсады и школы, по словам Репиной, говорили на совещании. Кроме того, процесс организован так, что дети постоянно двигаются, играют. В группу №7 ходят ребята в возрасте 4-5 лет. И они по разному реагируют на температуру — кто-то надевает колготки и кофты, а кому-то жарко.