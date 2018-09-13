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Костин: новые санкции США банки России выдержат

Глава ВТБ заявил, что все клиенты всех кредитных организаций получат назад свои средства, «в какой валюте — это отдельная история».

13.09.2018 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.

Костин: новые санкции США банки России выдержат

Глава ВТБ Андрей Костин

Российский банковский сектор при поддержке ЦБ выстоит в случае введения новых санкций США, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы готовы к развитию любого сценария, российская банковская система при поддержке Банка России выдержит возможные дополнительные санкции. Санкционный режим для нашей экономики нежелателен, он только усугубляет отношения между Россией и США. При любом сценарии у нас есть понимание того, как защитить наших клиентов», — сказал Костин в интервью Блумберг ТВ в рамках ВЭФ.

«Принципиальный подход состоит в том, что все клиенты всех кредитных организаций получат назад свои средства, в какой валюте — это отдельная история», — добавил глава ВТБ.

Он подчеркнул, что оттока денежных средств клиентов в иностранной валюте банк не наблюдает, ВТБ функционирует в обычном режиме, передает РИА Новости.


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(4) Комментариев

  1. zizou

    в какой валюте — это отдельная история
    ==========================
    и по какому курсу — тоже отдельная история *CRAZY*

    Thumb up 5 Thumb down 0

  2. ПЕНС

    в какой валюте — это отдельная история

    И здесь грабёж …….

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. ПЕНС

    Сейчас рванут валюту из банков забирать… :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Аноним

    Банки выдержат, а остальные держитесь :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

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