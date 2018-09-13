Костин: новые санкции США банки России выдержат

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в какой валюте — это отдельная история
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и по какому курсу — тоже отдельная история
5 0
в какой валюте — это отдельная история
И здесь грабёж …….
3 0
Сейчас рванут валюту из банков забирать…
2 0
Банки выдержат, а остальные держитесь
0 0