Туристов-экстремалов хотят привлекать к ответственности за пренебрежение безопасностью

Депутаты Государственной Думы от сибирских регионов планируют предметно разобраться в вопросе обеспечения безопасности туристов, путешествующих по экстремальным природным маршрутам. Поводом к депутатскому интересу послужил ряд резонансных случаев спасения туристов из опасных условий в минувший летний период, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Депутат Госдумы Николай Будуев, представляющий в высшем законодательном органе власти Бурятию, Иркутскую область и Забайкальский край, заинтересовался ситуацией с туристическим отдыхом в природной среде и запросил данные о поисково-спасательных операциях, связанных с происшествиями во время активного отдыха.

«Байкал, да и Сибирь в целом, это не место для увеселительных прогулок. Очень беспокоит рост происшествий, связанных с «дикими» туристами, которые без должной подготовки, без предупреждения соответствующих служб уходят на опасные маршруты, а потом десятки спасателей бегают в поисках по горам. Если в этом вопросе навести порядок, то ресурсы государства могли бы быть использованы более рационально», — прокомментировал депутат.

Анализ последних пяти лет, подготовленный Сибирским региональным центром (СРЦ) МЧС России, показал, что только на территории Сибири ежегодно подразделения МЧС России проводят в среднем 200 поисково-спасательных операций, связанных с активным туризмом и экстремальным отдыхом (наземные маршруты, водные маршруты, горный туризм, подлёдный лов рыбы). Это третья часть от общего числа социально-значимых происшествий за год. Ровно половина из 200 – несчастные случаи с незарегистрированными, так называемыми, дикими туристами, как группами, так и отдельными путешественниками.

Обращает на себя внимание статистика гибели и травмирования неорганизованных туристов. За пять лет погибли 26 человек и 78 получили травмы разной степени тяжести. И происходит это не в результате чрезвычайной ситуации, а во время путешествия, когда человек реализует своё конституционное право на отдых, при этом сознательно рискуя жизнью.

В СРЦ пояснили, что учёт финансовых расходов на проведение работ, связанных с поиском, спасением и эвакуацией людей, в МЧС России не предусмотрен и не ведётся. Но попытка оценить казённые расходы, потраченные на спасение плохо подготовленных или неоправданно рискующих людей, лишь навскидку дала порядка 15,5 млн. рублей. В этой цифре только затраты вертолёта Ми-8 МЧС России на поисково-спасательные работы в природной среде на территории Сибири за 8 месяцев 2018 г. (26 применений вертолёта, налёт 119 часов, стоимость 1 вертолёт/часа 130 тыс. руб.)

В зависимости от масштаба и условий, в которых оказываются порой неосторожные экстремалы, к поисково-спасательным операциям привлекаются силы и средства других государственных и частных структур. Например, случай на Камчатке 5 апреля 2017 г., когда в нарушение сроков навигации двое мужчин вышли на катере в акваторию Авачинского залива и не вернулись. В поисках были задействованы 3 вертолёта, до 10 морских судов различного класса, 78 единиц наземной техники, порядка 500 человек от различных организаций и общественности. Активная фаза поисков продолжалась 2 недели. Удалось найти тело одного из рыбаков. Расходы на поиски оплачены из федерального бюджета, то есть из кармана налогоплательщика.

Специалисты в области туриндустрии утверждают, что все виды активного туризма несут в себе высокую долю опасности для жизни и здоровья людей. Поклонники экстремального отдыха должны предусматривать все риски своего похода и природные катаклизмы.

Депутатский корпус намерен досконально изучить обстоятельства, связанные не только с правом людей на безопасность в период активного отдыха, но и с ответственностью за уровень подготовленности туриста, за нарушение правил личной безопасности при нахождении в опасных условиях природной среды.