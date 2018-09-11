Орешкин: через год доллар будет стоить 63 рубля

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В 2007 году нефть стоила те же самые 75 долларов и рубль был 24.5 за доллар.
Сейчас 71. Т.е. инфляция за 11 лет — 300 %
За год — 27 % (банкиры просто делят, без капитализации процентов).
Такая вот арифметика.
«Путинский курс» полностью провалился.
7 1
Только тогда двушка стоила 100 тысяч $ а сейчас 30 тысяч. Вот тебе и твоя «инфляция»
0 7
это потому что так рубль подорожал или потому что недвижимость подешевела?
ps. ктстати, двушка в хрущевке вроде как стоила так примерно и стоит. Откуда разница в три раза?
3 1
Это потому что, при чем тут доллар. Ну да, у рубля есть инфляция. В последнее время минимальная, чего в истории современной России не было.
С 2007 выросли зарплаты кратно в рублях, а надвигая если подорожала то не кратно. Мясо, хлеб, молоко тоже некратно. И тд.
0 7
Логично, а пенсии обещали поднимать в дальнейшем не по инфляции, а по тысяче, из чего следует что 1 тысяча должна быть меньше индексации по уровню инфляции. ))
2 1
Сведения радио «максимум вранья»? Продолжайте слушать любимое радио
1 3
тогда двушка стоила 100 тысяч $ а сейчас 30 тысяч.
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только з/плата ТОГДА была $500, а сейчас — 220
а туфли как стоили $50, так и стОят, но ТОГДА это было меньше 2 тысяч руьлей, а сейчас — больше трёх.
Вот тебе и твоя «инфляция»
5 0
Средняя зарплата тогда была 532$. В этом году 686$
Цифры средние за 2007 год и за этот (средний курс в районе 61 руб, зарплата 42000)
0 5
не, ну в мацкве средняя к 80тр подбирается! То биш 1000 евро! А на БЭМЗе средняя 25тр. Гниловатые примеры приводите. В 2007 на БЭМЗе средняя была 21тр.
1 0
«Только тогда двушка стоила 100 тысяч $ а сейчас 30 тысяч. Вот тебе и твоя «инфляция»
Не все как вы зарплату в долларах получают! 90 процентов работяг в деревянных! Тогда я получал в деревянных, в перерасчете на доллары, 800 баксов в месяц, а сегодня, на той же работе и должности, в деревянных 350 баксов. А обязанностей на работе стало больше, за те же деньги! А вся бытовая техника в магазинах ценами привязана к баксу. И на сколько дольше, я теперь на нормальный компутор буду копить? Для меня, что тогда, что сейчас двушку купить, также недостижимо, как в космос слетать. А ипотека — это 20 лет острых ощущений и потом 100 рублей вовремя не внесёшь и без денег и квартиры останешься!
6 0
«Не все как вы зарплату в долларах получают»
Абсолютно так и есть. Отвечал комментатору который заикнулся было про доллар, да и сдулся.
«Тогда я получал в деревянных, в перерасчете на доллары, 800 баксов в месяц, а сегодня, на той же работе и должности, в деревянных 350 баксов»
По себе не совсем правильно судить.
Вот взять пенсии, 3600 была средняя, это 144$
А сегодня средняя пенсия 230$
0 3
«Вот взять пенсии, 3600 была средняя, это 144$
А сегодня средняя пенсия 230$»
Прекрасно же ..)
Сравните еще, сколько стоили тогда и сейчас — коммуналка, продукты, лекарства, (добавьте новые налоги типа капремонта ), проезд , бензин ….
считать так считать )
(кстати, не забудьте еще … почему то достаточно много пенсионеров, у которых пенсия как то пониже официальной цифры..)
0 0
пенсионеру что тогда, что сегодня живется тяжело — если он живет чисто на одну пенсию …
0 0
бодливой корове Бог рога не дал- народная мудрость.
Вот благодаря таким предсказателям из правительства, наша страна в ж….пе. Ему бы в ларьке бухгалтером работать, экстрасенс хре….в
4 0
Юлия Цепляева,директор Центра макроэкономических исследований «Сбербанка»:
Я считаю, что в феврале-марте рубль должен вернуться к равновесному курсу 33 рубля за доллар. Я серьёзно так считаю! Лично я свои деньги не побежала никуда перекладывать по 35 рублей — это безумие! И мне очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, — большая. … Потому что вероятность того, что рубль подорожает, с моей точки зрения, гораздо выше, чем что он продолжит дешеветь.
4 0
Фантазер…
1 0
Значит надо покупать
0 0