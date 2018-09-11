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Орешкин: через год доллар будет стоить 63 рубля

Минэкономразвития прогнозирует стабилизацию рубля.

11.09.2018 Фото: кремлин.ру 17 коммент.

Орешкин: через год доллар будет стоить 63 рубля

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин

В конце года доллар будет стоить 63,9 рубля, прогнозирует Минэкономразвития. Об этом сказал журналистам глава ведомства Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

Таким образом, министерство не намеревается изменить прогноз из-за падения рубля.

Орешкин уточнил, что в перспективе полугода-года рубль стабилизируется на уровне 63-64 за доллар.

Источник: РГ


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(17) Комментариев

  1. Аноним

    В 2007 году нефть стоила те же самые 75 долларов и рубль был 24.5 за доллар.
    Сейчас 71. Т.е. инфляция за 11 лет — 300 %
    За год — 27 % (банкиры просто делят, без капитализации процентов).
    Такая вот арифметика.
    «Путинский курс» полностью провалился.

    Thumb up 7 Thumb down 1

    • Аноним

      Только тогда двушка стоила 100 тысяч $ а сейчас 30 тысяч. Вот тебе и твоя «инфляция»

      Thumb up 0 Thumb down 7

      • a.danilov

        это потому что так рубль подорожал или потому что недвижимость подешевела?

        ps. ктстати, двушка в хрущевке вроде как стоила так примерно и стоит. Откуда разница в три раза?

        Thumb up 3 Thumb down 1

        • Аноним

          Это потому что, при чем тут доллар. Ну да, у рубля есть инфляция. В последнее время минимальная, чего в истории современной России не было.

          С 2007 выросли зарплаты кратно в рублях, а надвигая если подорожала то не кратно. Мясо, хлеб, молоко тоже некратно. И тд.

          Thumb up 0 Thumb down 7

      • zizou

        тогда двушка стоила 100 тысяч $ а сейчас 30 тысяч.
        ===============================
        только з/плата ТОГДА была $500, а сейчас — 220 *CRAZY*
        а туфли как стоили $50, так и стОят, но ТОГДА это было меньше 2 тысяч руьлей, а сейчас — больше трёх.
        Вот тебе и твоя «инфляция» *CRAZY*

        Thumb up 5 Thumb down 0

        • Аноним

          Средняя зарплата тогда была 532$. В этом году 686$
          Цифры средние за 2007 год и за этот (средний курс в районе 61 руб, зарплата 42000)

          Thumb up 0 Thumb down 5

          • Аноним

            не, ну в мацкве средняя к 80тр подбирается! То биш 1000 евро! А на БЭМЗе средняя 25тр. Гниловатые примеры приводите. В 2007 на БЭМЗе средняя была 21тр. 8)

            Thumb up 1 Thumb down 0

      • Аноним

        «Только тогда двушка стоила 100 тысяч $ а сейчас 30 тысяч. Вот тебе и твоя «инфляция»

        Не все как вы зарплату в долларах получают! 90 процентов работяг в деревянных! Тогда я получал в деревянных, в перерасчете на доллары, 800 баксов в месяц, а сегодня, на той же работе и должности, в деревянных 350 баксов. А обязанностей на работе стало больше, за те же деньги! А вся бытовая техника в магазинах ценами привязана к баксу. И на сколько дольше, я теперь на нормальный компутор буду копить? Для меня, что тогда, что сейчас двушку купить, также недостижимо, как в космос слетать. А ипотека — это 20 лет острых ощущений и потом 100 рублей вовремя не внесёшь и без денег и квартиры останешься!

        Thumb up 6 Thumb down 0

        • Аноним

          «Не все как вы зарплату в долларах получают»

          Абсолютно так и есть. Отвечал комментатору который заикнулся было про доллар, да и сдулся.

          «Тогда я получал в деревянных, в перерасчете на доллары, 800 баксов в месяц, а сегодня, на той же работе и должности, в деревянных 350 баксов»

          По себе не совсем правильно судить.
          Вот взять пенсии, 3600 была средняя, это 144$
          А сегодня средняя пенсия 230$

          Thumb up 0 Thumb down 3

          • Аноним

            «Вот взять пенсии, 3600 была средняя, это 144$
            А сегодня средняя пенсия 230$»
            Прекрасно же ..)
            Сравните еще, сколько стоили тогда и сейчас — коммуналка, продукты, лекарства, (добавьте новые налоги типа капремонта ), проезд , бензин ….
            считать так считать )
            (кстати, не забудьте еще … почему то достаточно много пенсионеров, у которых пенсия как то пониже официальной цифры..)

            Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      бодливой корове Бог рога не дал- народная мудрость.
      Вот благодаря таким предсказателям из правительства, наша страна в ж….пе. Ему бы в ларьке бухгалтером работать, экстрасенс хре….в

      Thumb up 4 Thumb down 0

  2. zizou

    Юлия Цепляева,директор Центра макроэкономических исследований «Сбербанка»:
    Я считаю, что в феврале-марте рубль должен вернуться к равновесному курсу 33 рубля за доллар. Я серьёзно так считаю! Лично я свои деньги не побежала никуда перекладывать по 35 рублей — это безумие! И мне очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, — большая. … Потому что вероятность того, что рубль подорожает, с моей точки зрения, гораздо выше, чем что он продолжит дешеветь.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Алексей

    Фантазер…

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Новый мэр

    Значит надо покупать *IN LOVE*

    Thumb up 0 Thumb down 0

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