Орешкин: через год доллар будет стоить 63 рубля

В конце года доллар будет стоить 63,9 рубля, прогнозирует Минэкономразвития. Об этом сказал журналистам глава ведомства Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

Таким образом, министерство не намеревается изменить прогноз из-за падения рубля.

Орешкин уточнил, что в перспективе полугода-года рубль стабилизируется на уровне 63-64 за доллар.

Источник: РГ