Остались сидеть дома в день выборов? Потом не плачьте, что остались без пенсии!

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Лично у нас, на выборах Травникова с большим преимуществом победил Травников..
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Лично я ходил на выборы и голосовал за Травникова, поскольку самый квалифицированный и разумный кандидат из 4.
Но в чем связь Травникова с реформой понять не могу: он ее не предлагал и не участвовал в ее разработке вообще!
5 14
трудно проследить логическую цепь между лидером секты (ДАМ) и адептом ТАА… ну правда, чё вы……?
0 1
можно подумать, что на этих выборах была какая-то альтернатива травникову…
8 8
Согласен. Остальные кандидаты совершенно мутные.
0 0
а кто вам обязан предоставить альтернативу то?
сами сидите сиднем и не шевелитесь — вот и пожинайте!
1 1
И отчего же автор новости решил что
-не тех выбрали
-без пенсий оставили
Наоборот, выбрали именно тех, у нас во всяком случае, и пенсии как раз останутся, увеличатся ещё.
0 0
кто даст гарантию, что центризбирком не подтасует? Опять вопрос доверия… А есть ли оно? Судя по тому, что происходит, очень сомнительно.
0 0