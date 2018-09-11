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Остались сидеть дома в день выборов? Потом не плачьте, что остались без пенсии!

Не плачьте, что вас оставили без пенсий и выбрали не тех мэров!

11.09.2018 8 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Илья:

Остались сидеть в день выборов на ж..пах дома? Не плачьте, что вас оставили без пенсий и выбрали не тех мэров!

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(8) Комментариев

  1. Gurs

    Лично у нас, на выборах Травникова с большим преимуществом победил Травников.. :-!

    Thumb up 9 Thumb down 3

  2. Аноним

    Лично я ходил на выборы и голосовал за Травникова, поскольку самый квалифицированный и разумный кандидат из 4.

    Но в чем связь Травникова с реформой понять не могу: он ее не предлагал и не участвовал в ее разработке вообще!

    Thumb up 5 Thumb down 14

  3. Adeli

    можно подумать, что на этих выборах была какая-то альтернатива травникову…

    Thumb up 8 Thumb down 8

  4. Аноним

    И отчего же автор новости решил что
    -не тех выбрали
    -без пенсий оставили

    Наоборот, выбрали именно тех, у нас во всяком случае, и пенсии как раз останутся, увеличатся ещё.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    кто даст гарантию, что центризбирком не подтасует? Опять вопрос доверия… А есть ли оно? Судя по тому, что происходит, очень сомнительно. :(

    Thumb up 0 Thumb down 0

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