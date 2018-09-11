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«Дзюба» обыграл «Черышева» на «Кубке будущего» в Бердске

Юные бердские футболисты, вдохновленные ЧМ-2018, назвали свои команды именами игроков сборной России.

11.09.2018 Фото: berdsk.nso.ru Нет комментариев

Дзюба обыграл Черышева на «Кубке будущего» в Бердске
Популярность футбола растет с каждым годом, чему явно поспособствовал и Чемпионат мира, на котором сборная России показала достойные результаты. В Бердске все больше и больше родителей записывают своих детей в футбольную секцию.

В минувшие выходные в зале ФОК «Вега» 4 команды юных футболистов 2010-2011 г.р. показали, чему они научились на тренировках, приняв участие в «Кубке будущего». Это турнир, организованный ОФКиС совместно с управлением образования Бердска. Главная цель – популяризация и развитие футбола в нашем городе.

Назвать команды игроки решили фамилиями футболистов сборной России: «Дзюба», «Акинфеев», «Черышев», «Дзагоев». На трибунах ребят поддерживали родители. Играли самоотверженно, старались изо всех сил. Проявили хорошие командные качества, выполняли установки своих наставников. К слову, подготовили спортсменов тренеры СШ «Бердск» Семен Семененко и Ростислав Никифоров.

По итогам соревнований 1 место завоевали футболисты команды «Дзюба». Серебро у игроков «Черышева». И почетное третье место досталось команде «Акинфеев». Поздравляем юных воспитанников СШ «Бердск» и их тренеров с удачным выступлением на турнире!


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