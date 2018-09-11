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Летний турнир по биатлону определил лучших стреляющих лыжников Бердска

На первом турнире на призы Прилепского победила Ирина Пастухова, которая сейчас является тренером спортшколы «Восток». Через 26 лет ее дочь показывает отличные результаты.

11.09.2018 Фото: berdsk.nso.ru Нет комментариев

Летний турнир по биатлону определил лучших стреляющих лыжников Бердска
7 и 8 сентября на стадионе «Восток» состоялось открытое первенство города Бердска по летнему биатлону и лыжероллерам на призы депутата Законодательного собрания Новосибирской области Бориса Прилепского. Порядка 300 биатлонистов встретились на соревнованиях в Бердске.

Это традиционные соревнования, которые проводятся ежегодно на протяжении уже 26 лет, с момента открытия стадиона и стрельбища, которые, собственно, и построил Борис Васильевич. Сейчас первенство проходит только среди юношей и девушек. Раньше выступали и взрослые спортсмены.

26 лет назад победу на первом турнире одержала Ирина Пастухова. Она достигла звания мастера спорта международного класса и сегодня является тренером и завучем в СШ «Восток». Более того, дочь Ирины Юрьевны — Евгения, является победителем первенства России по биатлону.

В этом году спортсмены соревновались на протяжении двух дней в разных дисциплинах. 7 сентября биатлонисты выступали в спринтерской гонке на лыжероллерах со стрельбой на двух огневых рубежах. В соревнованиях приняли участие 66 юношей и девушек. Призерами в своих возрастных группах стали спортсмены спортивной школы «Восток»:

Девушки 2002-2003: 2 место-Осанова Александра, 3 место-Шмырева Алина
Девушки 2000-2001: 2 место-Пастухова Евгения.
Юноши 2002-2003: 3 место-Плотников Даниил
Юноши 2000-2001: 2 место-Иванов Павел.

На следующий день, 8 сентября, спортсмены состязались в гонке на лыжероллерах. На участие заявились 140 юношей и 70 девушек из Новосибирска, Бердска, Черепанова, Сузуна и Томска.
В группе юношей 2001-2002 г.р. бердчанин Вячеслав Ивченко завоевал 3 место!


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