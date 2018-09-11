Летний турнир по биатлону определил лучших стреляющих лыжников Бердска

7 и 8 сентября на стадионе «Восток» состоялось открытое первенство города Бердска по летнему биатлону и лыжероллерам на призы депутата Законодательного собрания Новосибирской области Бориса Прилепского. Порядка 300 биатлонистов встретились на соревнованиях в Бердске.

Это традиционные соревнования, которые проводятся ежегодно на протяжении уже 26 лет, с момента открытия стадиона и стрельбища, которые, собственно, и построил Борис Васильевич. Сейчас первенство проходит только среди юношей и девушек. Раньше выступали и взрослые спортсмены.

26 лет назад победу на первом турнире одержала Ирина Пастухова. Она достигла звания мастера спорта международного класса и сегодня является тренером и завучем в СШ «Восток». Более того, дочь Ирины Юрьевны — Евгения, является победителем первенства России по биатлону.

В этом году спортсмены соревновались на протяжении двух дней в разных дисциплинах. 7 сентября биатлонисты выступали в спринтерской гонке на лыжероллерах со стрельбой на двух огневых рубежах. В соревнованиях приняли участие 66 юношей и девушек. Призерами в своих возрастных группах стали спортсмены спортивной школы «Восток»:

Девушки 2002-2003: 2 место-Осанова Александра, 3 место-Шмырева Алина

Девушки 2000-2001: 2 место-Пастухова Евгения.

Юноши 2002-2003: 3 место-Плотников Даниил

Юноши 2000-2001: 2 место-Иванов Павел.

На следующий день, 8 сентября, спортсмены состязались в гонке на лыжероллерах. На участие заявились 140 юношей и 70 девушек из Новосибирска, Бердска, Черепанова, Сузуна и Томска.

В группе юношей 2001-2002 г.р. бердчанин Вячеслав Ивченко завоевал 3 место!