Единороссы забрали большинство депутатских мандатов и кресло губернатора в Новосибирской области

Секретарь НРО «Единая Россия», зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко поблагодарил жителей региона. Тех, » которые пришли на избирательные участки и не остались равнодушными к будущему Новосибирской области», сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе регионального отделения партии сегодня, 10 сентября.
-9 сентября завершились более 30 кампаний. Основная из них – досрочные выборы губернатора Новосибирской области. Мы получили поддержку жителей региона, и благодарны за оказанное доверие. С уверенной победой от имени регионального отделения «Единой России» поздравляю Андрея Александровича Травникова. «Единая Россия» продолжит работать и идти намеченным курсом. Единый день голосования показал – избиратели положительно оценили результаты вашей работы. Уверен, что накопленный опыт и профессионализм позволят вам оправдать надежды жителей региона, и обеспечат развитие Новосибирской области. Также благодарю партийцев за проведенную работу во время избирательной кампании»,– отметил Валерий Ильенко.
По данным НРО ЕР, по предварительным итогам дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Новосибирской области, из 77 мандатов 59 выиграли члены партии «Единая Россия», а также среди самовыдвиженцев 6 сторонников партии «Единая Россия». Так, в городских муниципалитетах из 10 мандатов избрано 7 единороссов. В городских и сельских поселениях из 67 мандатов – 52 мандата выиграли члены партии «Единая Россия».
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Какие могут у нас быть перспективы, когда Партия жуликов и воров всех «опережает» ?
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Перспективы появятся, если трепаться перестанете и работать начнете. А так да. Никаких перспектив.
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Помни из истории,»кто будет работать,тому похлебка и жизнь» и еще «работа делает людей свободными»
А так да. Ни каких перспектив, как вы говорите
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Я вообще не понимаю, кто за него голосовал??? Какой Д…?
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