ЦИК: Окончательные результаты выборов в Новосибирской области

Врио губернатора Андрей Травников набрал 64,52% голосов. За него проголосовали 405,7 тыс. избирателей. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев набрал 17,35% голосов (больше 109 тыс. человек). Вице-спикер регионального Заксобрания Анатолий Кубанов получил 11,73% голосов (73,7 тыс. избирателей). Кандидат от «Народного альянса» Георгий Михайлов набрал 3,39% (21,3 тыс. человек).

Таким образом, врио губернатора региона Андрей Травников победил на выборах в первом туре. Накануне ночью он говорил, что дата вступления в должность назначена на 14 сентября текущего года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным ЦИК, в Новосибирской области зарегистрировано 2 130 269 избирателей. Из них проголосовало 628 848 человек. Недействительными признаны 18,9 тыс. бюллетеней. На брифинге глава новосибирского избиркома Ольга Благо сообщала, что явка на выборы составила 28,9% от числа жителей области. По Новосибирску явка варьировалась на уровне 20%, по территории области — 40%. Травников подчеркивал, что не считает явку низкой, отмечая, что она сохранилась на уровне выборов 2014 года.