Стимулировать бизнес не увольнять предпенсионеров предложили Кремлю
Ищут очевидцев драки автомобилистов на трассе возле «Колорлона» в Бердске
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ЦИК: Окончательные результаты выборов в Новосибирской области
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