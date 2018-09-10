ОМОН вывели на акцию протеста для защиты оружия в Центральном РОВД Новосибирска

Новосибирская полиция объяснила разгон воскресных акций протеста в Новосибирске угрозой массовых беспорядков. По мнению представителя областного управления МВД, митингующие могли проникнуть в оружейную Центрального РОВД.

«В ходе шествия возникла реальная угроза возникновения массовых беспорядков, в том числе проникновения в один из отделов внутренних дел в место хранения огнестрельного оружия», — заявил в понедельник, 10 сентября, заместитель начальника областной полиции Олег Ольнев на совещании в правительстве региона.

Он уточнил, что прошедшая накануне акция была несогласованной, а митинг перешёл в шествие. «Целью мероприятия было выражение несогласия с проводимой в стране пенсионной реформой», — заявил Олег Ольнев.

В такой ситуации сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии «были вынуждены провести ряд специфических мероприятий», признал он.

Прокомментировал вчерашнюю акцию и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «К сожалению, 9-го числа прошел несанкционированный митинг и шествие. Я впервые в своей политической деятельности сталкиваюсь с ситуацией, когда организаторы провоцируют и толкают участников митинга на столкновение с правоохранительными органами», — сказал Анатолий Локоть.

По его словам, из-за шествия в центре Новосибирска было нарушено движение общественного транспорта, также они помешали ремонтным работам на Красном проспекте, передает НГС.

В Новосибирской области общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения Единого дня голосования обеспечены в полном объеме, отчитались правоохранители.

В мероприятиях по обеспечению общественного порядка на избирательных участках были задействованы 4932 сотрудников органов внутренних дел, управления Росгвардии по Новосибирской области, представителей частных охранных организаций и членов добровольных народных дружин.

В результате принятых мер нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не допущено, сообщили в региональном главке МВД. После закрытия участков полицейские обеспечили безопасную транспортировку избирательной документации в территориальные избирательные комиссии.

Сотрудникам, выполнявшим служебные обязанности в Единый день голосования, были созданы условия для реализации их избирательных прав.

-Грамотные и профессиональные действия сотрудников полиции получили положительную оценку со стороны руководства Избирательной комиссии Новосибирской области и территориальных избирательных комиссий, — отметили в региональном управлении МВД.