ОМОН вывели на акцию протеста для защиты оружия в Центральном РОВД Новосибирска

Новосибирская полиция объяснила разгон воскресных акций протеста в Новосибирске угрозой массовых беспорядков. По мнению представителя областного управления МВД, митингующие могли проникнуть в оружейную Центрального РОВД.
«В ходе шествия возникла реальная угроза возникновения массовых беспорядков, в том числе проникновения в один из отделов внутренних дел в место хранения огнестрельного оружия», — заявил в понедельник, 10 сентября, заместитель начальника областной полиции Олег Ольнев на совещании в правительстве региона.
Он уточнил, что прошедшая накануне акция была несогласованной, а митинг перешёл в шествие. «Целью мероприятия было выражение несогласия с проводимой в стране пенсионной реформой», — заявил Олег Ольнев.
В такой ситуации сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии «были вынуждены провести ряд специфических мероприятий», признал он.
Прокомментировал вчерашнюю акцию и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «К сожалению, 9-го числа прошел несанкционированный митинг и шествие. Я впервые в своей политической деятельности сталкиваюсь с ситуацией, когда организаторы провоцируют и толкают участников митинга на столкновение с правоохранительными органами», — сказал Анатолий Локоть.
По его словам, из-за шествия в центре Новосибирска было нарушено движение общественного транспорта, также они помешали ремонтным работам на Красном проспекте, передает НГС.
В Новосибирской области общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения Единого дня голосования обеспечены в полном объеме, отчитались правоохранители.
В мероприятиях по обеспечению общественного порядка на избирательных участках были задействованы 4932 сотрудников органов внутренних дел, управления Росгвардии по Новосибирской области, представителей частных охранных организаций и членов добровольных народных дружин.
В результате принятых мер нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не допущено, сообщили в региональном главке МВД. После закрытия участков полицейские обеспечили безопасную транспортировку избирательной документации в территориальные избирательные комиссии.
Сотрудникам, выполнявшим служебные обязанности в Единый день голосования, были созданы условия для реализации их избирательных прав.
-Грамотные и профессиональные действия сотрудников полиции получили положительную оценку со стороны руководства Избирательной комиссии Новосибирской области и территориальных избирательных комиссий, — отметили в региональном управлении МВД.
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Ага
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что то вспомнился Николай Носов, Незнайка на Луне) :
По настоящему ,обязанность полицейских — защищать население от грабителей, а в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи и то есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас , прикрываясь законами, которые сами и придумывают. (с)
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Вы сейчас на статью наговорите, про Носова и Родари даже думать забудьте, а то принц Димон и сеньор ПУмидор вам покажут место, где нужно сидеть овощам
1 0
Тупее ещё не слышал
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Они от себя бы Оружие охраняли.
удалено
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