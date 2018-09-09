Почему не было маршрутки? Мы не успели проголосовать!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаГ-жа Нятина, где ваш обещанный контроль общественного транспорта по ГЛОНАСС? Больше 30 минут ждали сегодня маршрутку пассажиры на Юбилейном, с 19-30 ДО 20-00 ни одной. Некоторые из нас хотели проголосовать после работы — не успели.