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Почему не было маршрутки? Мы не успели проголосовать!

Некоторые из нас хотели проголосовать после работы — не успели.

9.09.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала бердчанка:
Г-жа Нятина, где ваш обещанный контроль общественного транспорта по ГЛОНАСС? Больше 30 минут ждали сегодня маршрутку пассажиры на Юбилейном, с 19-30 ДО 20-00 ни одной. Некоторые из нас хотели проголосовать после работы — не успели.


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(2) Комментариев

  1. Вовочка

    НВР: Водители весь день работали, но в 19:30 сами поехали голосовать. Вы хотели бы лишить их этого права?

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  2. Аноним

    Работодатель был обязан вас отпустить проголосовать.Зачем тянули до закрытия избирательных участков?

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