Почему не было маршрутки? Мы не успели проголосовать!

Лишь 20% избирателей Бердска проголосовали за губернатора на 18.00
Полиция и народ: На шествии против пенсионной реформы задержали семь человек в Новосибирске
Бизнес как болото: ранее успешные кафе, сауны, салоны красоты выставлены на продажу в Бердске
С низкой явкой проходят выборы губернатора Новосибирской области
Более 15% выбрали губернатора на 15.00 в Бердске
Менее 7% проголосовали под саксофон на выборах губернатора в Бердске
16% украинцев симпатизируют Путину
Упавшую в колодец крупную собаку достали спасатели в Бердске
Дарим календарь-2019 с коллажем о Бердске!
Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации
НВР: Водители весь день работали, но в 19:30 сами поехали голосовать. Вы хотели бы лишить их этого права?
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Работодатель был обязан вас отпустить проголосовать.Зачем тянули до закрытия избирательных участков?
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