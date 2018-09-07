КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
Продам 1-комнатную квартиру 89134819080 Светлана
Продам 3-комн. Северный 89134819080 Светлана
Продам 1-комн. студию 89134819080 Светлана
Продам 1-комн. студию
продам однокомнатную квартиру
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске

Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин

Требует заключить под стражу обвиняемую в хищении 2 млн рублей экс-чиновницу спикер горсовета Бердска

Опасаются сборищ пьяных компаний в сквере возле роддома в ЦГБ Бердска

За спасенного черного аиста подарит билеты в новосибирский зоопарк его директор жителям Бердска

Первую пятилетку отсидел осужденный за взятку в 3 млн рублей экс-мэр Бердска Потапов

Деньгами коррупционеров полнят Пенсионный фонд

Засекретили проверку единороссов после письма Путину о пенсионной реформе в Бердске

Санкции: доллар по 72 рубля, евро по 84

Бизнес как болото: ранее успешные кафе, сауны, салоны красоты выставлены на продажу в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


ЧП городского масштаба: невозможно оплатить квартплату онлайн!

Есть в Бердской администрации ответственный за то, чтоб организации местной ЖКХ были размещены в ГИС ЖКХ (специально созданная система) с возможностью оплаты их услуг?

7.09.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:
Сегодня хотел оплатить за квартиру через Сбербанк-онлайн на ООО «РКЦ»- не получилось, Через Систему «Город»-не получилось (там только домофон и капремонт). Через мобильное приложение Мои счета- не получилось (там только капремонт для нашего дома). Через ГИС ЖКХ (госуслуги) — не получилось, ни посреднику по сборам в лице РКЦ, ни напрямую в МУП «УК ЖКХ» (там наш дом).
Т.е. НИКАК!!!
Нашел потом на местном портале ЖКХ новость о проблеме — решают…
Но ведь это ЧП городского масштаба!
А наличку им в кассы (РКЦ) можно нести ( пол города туда пойдет),
Почему напрямую в МУП «УК ЖКХ » нельзя оплатить?!
Есть в Бердской администрации ответственный за то, чтоб организации местной ЖКХ были размещены в ГИС ЖКХ (специально созданная система) с возможностью оплаты их услуг?


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кулаком разбил нос подростку за замечание не толкаться неизвестный на остановке в Бердске Вместо убитого Захарченко главой ДНР назначен Пушилин Требует заключить под стражу обвиняемую в хищении 2 млн рублей экс-чиновницу спикер горсовета Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика