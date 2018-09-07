ЧП городского масштаба: невозможно оплатить квартплату онлайн!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалСегодня хотел оплатить за квартиру через Сбербанк-онлайн на ООО «РКЦ»- не получилось, Через Систему «Город»-не получилось (там только домофон и капремонт). Через мобильное приложение Мои счета- не получилось (там только капремонт для нашего дома). Через ГИС ЖКХ (госуслуги) — не получилось, ни посреднику по сборам в лице РКЦ, ни напрямую в МУП «УК ЖКХ» (там наш дом).Т.е. НИКАК!!!Нашел потом на местном портале ЖКХ новость о проблеме — решают…Но ведь это ЧП городского масштаба!А наличку им в кассы (РКЦ) можно нести ( пол города туда пойдет),Почему напрямую в МУП «УК ЖКХ » нельзя оплатить?!Есть в Бердской администрации ответственный за то, чтоб организации местной ЖКХ были размещены в ГИС ЖКХ (специально созданная система) с возможностью оплаты их услуг?