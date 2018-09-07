«Ужасающие» куски асфальта вместо тротуара положили в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель микрорайона Белокаменного Олег и поделился своим мнением о проделанной работе тротуара ведущего от улицы Лунной к его дому.

— На фоне неплохо выполненного капитального ремонта улице Лунной на другой объект, тротуар Лунная-Белокаменная, выполненный ООО «Строительная компания Магистраль», смотреть без слёз нельзя.

Сам проживаю на улице Гранитной в Белокаменном и пользуюсь тротуаром, что по правую сторону Лунной в сторону Белокаменного. Летом следил, как граждане из ближнего зарубежья строят новый тротуар уже по левую сторону улицы Лунной от остановки «Зима-Лето» в сторону Белокаменного. Какого было моё удивление, когда я увидел оконченный шедевр.

По другому, к сожалению, это не назовёшь — какие-то жуткие ступеньки из кусков асфальта.

Бордюры не поставили, тротуар до остановки «Зима-Лето» не довели. До улицы Белокаменной тоже не довели. Для кого, собственно, построен тротуар? Для жителей коттеджей Южного? Не думаю, — возмущается бердчанин.

Директор управления капитального строительства Алексей Егошин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что ремонт тротуара не закончен.

— Работы по строительству тротуару еще ведутся. Кроме того, окончательные работы по его благоустройству запланированы на следующий год, — рассказал Алексей Николаевич.