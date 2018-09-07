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Меняют электропроводку в жутком инфекционном отделении ЦГБ Бердска

В конце сентября самое убогое отделение горбольницы ждет внутренний капремонт помещений.

7.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Меняют электропроводку в жутком инфекционном отделении ЦГБ Бердска

От постоянной влаги в инфекционном отделении осыпалась штукатурка со стен и потолка

Одним из проблемных вопросов, кроме дефицита кадров, остается ветхое состояние корпусов горбольницы Бердска. Первыми капремонт переживают самые проблемные. В нормальное состояние приводят самое жуткое отделение ЦГБ — инфекционное.

По словам главврача бердской ЦГБ Юрия Краморова, в прошлом году в инфекционном отделении сделали капитальный ремонт кровли, заменили системы отопления, канализации, водопровода.

— Сейчас по всему периметру поставили пластиковые окна. Уже отыграли аукцион по замене электропроводки. 18 сентября пройдет аукцион на внутренний капитальный ремонт помещений. Там даже на стенах будут укладывать плитку. Здание инфекции было убогим. И как ни странно, все канализационные сети были заделаны в стены. И на стенах от влаги пошел грибок, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Краморов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прошлогодний ремонт инфекционного отделения обошелся в 6 млн рублей. Капиталить здание начали в декабре 2017 года. На время ремонта больных перераспределяли по другим корпусам.

На ужасы в инфекционном отделении постоянно жаловались читатели «Курьер. Среда. Бердск». Они присылали фотографии, где были запечатлены грибок на стенах, обвалившаяся штукатурка, прогнившие в туалете трубы.


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