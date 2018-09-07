Пенсионные инициативы Путина поступили в Госдуму

Кремль подтвердил внесение президентом РФ Владимиром Путиным в Государственную Думу поправок к проекту федерального закона об изменениях пенсионной системы.

Как сообщила пресс-служба президента, «в целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, направляю поправки к проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятому Государственной Думой в первом чтении 19 июля 2018 года», говорится в обращении Путина.

Одновременно глава государства внес в Государственную Думу проекты федеральных законов, призванных обеспечить надлежащее предоставление гражданам указанных социальных гарантий. В пресс-службе Госдумы подтвердили поступление поправок президента, направленных на совершенствование пенсионной системы.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в четверг журналистам, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законопроект о пенсионных изменениях, в том числе о снижении возраста выхода на пенсию для женщин, передает ТАСС. «Президентские поправки — это набор очень важных инициатив, которые были озвучены в обращении главы государства, этот пакет сегодня поступил [в Госдуму], но, наверное, самые чувствительные поправки — это снижение возраста выхода на пенсию для женщин, особые условия по выходу на пенсию для многодетных матерей, имеющих трех и более детей. Я думаю, это основные и плюс федеральные льготы», — сказал Турчак.

Поправки от «Единой России»

Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от «Единой России» также уже внесла в нижнюю палату парламента первый пакет поправок к законопроекту об изменении пенсионной системы РФ. Об этом сообщил в четверг журналистам секретарь генсовета партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. По его словам, пакет предусматривает в том числе поправку о «досрочном установлении страховой пенсии (за два года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин». «Напомню, это на три года меньше, чем предлагалось изначально», — уточнил единоросс.

Также, продолжил он, поправки предусматривают «сохранение сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании», и «проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставление им двух оплаченных рабочих дней на эти цели».

Кроме того, отметил секретарь генсовета партии, пакет включает в себя поправку о «сохранении действующих условий выхода на пенсию коренных малочисленных народов Севера».

Еще одна поправка, сообщил Турчак, позволяет направлять «в бюджет Пенсионного фонда все конфискованные средства и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности».

Помимо этого, предлагаемые единороссами изменения предусматривают «законодательное закрепление возможности добровольного отказа депутатов Госдумы и сенаторов от своих пенсионных преференций», заявил Турчак. «В законопроекте мы предоставляем депутатам и сенаторам такое право, при этом такой добровольный отказ становится по закону безотзывным», — уточнил он.

Секретарь генсовета партии пояснил, что это «первый пакет поправок «Единой России» в пенсионный законопроект, по мере оформления последуют и другие поправки, основанные на решении генерального совета партии». Он также подтвердил, что, помимо внесения поправок на федеральном уровне, «Единая Россия» «проводит работу по совершенствованию регионального законодательства».

Пенсионный законопроект и поправки к нему

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.

На совместном заседании генсовета «Единой России» и совета руководителей ее фракций, которое прошло 20 августа, партия обобщила предложения по совершенствованию пенсионной системы, собранные в регионах. Среди этих предложений было «сохранение действующих условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера, предоставление работникам старшего возраста [возможности] ежегодного прохождения в рабочее время оплачиваемой диспансеризации, предоставление дополнительного отпуска с сохранением заработка». Фракции единороссов в Госдуме было поручено обеспечить законодательное закрепление этих вопросов.

На том заседании Турчак также предложил единороссам «начинать с самих себя» и внести изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, отменяющие для них пенсионные преференции. Он предположил, что такая норма должна заработать уже с 1 января 2019 года.

Согласно закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы», парламентарии имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, которая устанавливается «по заявлению гражданина решением руководителя федерального органа исполнительной власти по социальной защите населения». Иными словами, чтобы получить заявленные преференции, депутат или сенатор должен написать заявление на имя министра труда и социальной защиты с просьбой предоставить ему эти дополнительные выплаты.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Путин 29 августа озвучил свои предложения по пенсионной реформе, снизив возраст выхода на пенсию на 3 года.