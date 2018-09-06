Молодые патологоанатом и онколог пришли работать в ЦГБ Бердска

В бердской горбольнице существует нехватка терапевтов и педиатров
Три молодых врача пополнили горбольницу Бердска.
По словам главврача бердской горбольницы Юрия Краморова, пришли патологоанатом и хирург. Хирург работает в бэмзовской поликлинике.
— Сейчас оформляется на работу онколог. Приехал к нам из деревни, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Краморов.
Для пополнения кадрового состава молодыми специалистами горбольница выдает целевые направления бердским выпускникам для поступления в медицинский университет. Постоянно выставляет вакансии на сайтах.
Специалистам, пришедшим после окончания института, в бердской горбольнице к окладу прибавляют 25%.
— Есть областная программа, по которой врачам выплачивают единовременное пособие в размере 300000 рублей. При условии, что если после окончания медуниверситета они нигде не работали. Мы платим специалистам за съем жилья: 5000 рублей горбольница и 5000 рублей министерство здравоохранения. Опять же при условии, что у человека нет недвижимости на территории Новосибирской области, — отметил Юрий Николаевич.
На протяжении нескольких лет бердская горбольница испытывает кадровый голод. По мнению главврача, устранить эту проблему помогло бы предоставление жилья.
— Приезжают молодые врачи — жить-то где-то надо. В Бердске снять жилье недешево. А ведь приезжают и семьями, у кого-то есть дети. Есть проблема с получением мест в детсадах. У меня 30 специалистов сидят в декретном отпуске. Они готовы выйти на работу, но с детьми сидеть некому. Я выходил на горсовет депутатов. Предоставил все данные. Но как мне объяснили, существует законодательство, по которому предоставляют места в детсадах. И невозможно, чтобы медработники устраивали детей в сады на особых условиях, — подчеркнул Краморов.
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В горбольнице специалистов не было толком — у кого там лечиться то?
Если появятся специалисты и к ним можно будет попасть в адекватное время (а не через месяц) — конечно пойду.
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