«Нищета, рост цен и берзработица беспокоят россиян»

Социальное напряжение среди россиян растет, считают социологи «Левада-центра». Количество проблем, которые волнуют граждан, увеличивается, особенно остро воспринимается ситуация с ростом цен, обнищанием населения и безработицей. Социологи резюмируют, что ситуация в обществе похожа на преддефолтное состояние 1998 года, передает Ъ.

В ходе своего ежегодного опроса (проводился в конце августа) о проблемах, которые волнуют россиян, «Левада-центр» выяснил, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года респонденты стали отмечать практически все проблемы, перечисленные в опросном листе. Чаще всего граждане (72% опрошенных) отмечали рост цен. 52% чувствуют «обнищание населения». Обеспокоенность ростом безработицы выше, чем в предыдущие годы: практически каждого второго россиянина (48%) волнует эта проблема. По 30% респондентов сказали о кризисе в экономике и несправедливом распределении доходов. 21% россиян проблемой считают «кризис морали, культуры и нравственности».

Значительно выросла за прошедший год обеспокоенность населения ухудшением состояния окружающей среды (с 14% до 25%) и ростом числа уголовных преступлений (с 8% до 15%). В «Левада-центре» отметили, что после «подъема социального оптимизма» в 2014–2017 годах, вызванного присоединением Крыма, показатели этого года приближаются к значениям 2012–2013 годов. Наименьшее беспокойство у населения вызывают «теракты в Чечне и на Северном Кавказе» (3%), конфликты во власти (3%), рост заболеваемости СПИДом (4%) и ограничение гражданских прав (6%).

Директор «Левада-центра» Лев Гудков говорит, что каждый пункт опросника вырос в среднем на треть: такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад, накануне дефолта 1998 года. «Это означает, что резко вырос уровень напряженности в стране. Причем это не беспокойство какой-то конкретной проблемой, а это повышение общей тревожности и недовольства»,— сказал “Ъ” господин Гудков.

По данным социологов, рост недовольства россиян начался в декабре 2017 года и приостановился во время президентской кампании (выборы прошли в марте 2018 года). Произошло это, как объяснил Лев Гудков, из-за «накачки населения обещаниями». Критичным, по мнению эксперта, стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста, хотя у граждан раздражение сейчас «неоформленное». «Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом,— говорит господин Гудков.— И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора». Напомним, что после объявления о реформе упали рейтинги «Единой России», правительства и самого Владимира Путина.

Пока социологи затрудняются прогнозировать, выльется ли недовольство в массовые протесты или результаты сентябрьских выборов. «Для сильных протестов нужны сильные организаторы. Сейчас поднялись инертные слои»,— отметил Лев Гудков. По его словам, нынешний социальный состав недовольных — «это не те группы, которые выступали в 2011–2013 годах»: «Поднимаются средние города. У их недовольства другие мотивы, это не тот протест, который организует Алексей Навальный, у населения начинает прорываться повседневное напряжение».