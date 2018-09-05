Шохин: ответственность за увольнения предпенсионеров уволит их раньше

Чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста. Об этом заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Шохин отметил, что РСПП предложил в рамках пенсионной реформы снизить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для граждан предпенсионного возраста.

О снижении соцвзносов

РСПП предлагает снизить социальные взносы для этой категории граждан в 1,5-2 раза.

«В принципе, мы уже неоднократно ставили вопрос о том, что было бы правильно для лиц предпенсионного возраста снизить уровень страховых платежей, отчислений в Пенсионный фонд. Сейчас 22% эти отчисления, суммарные страховые взносы — 30% составляют», — сказал Шохин.

В РСПП считают, что можно использовать механизм, прописанный в Налоговом кодексе, в соответствии с которым для отдельных категорий работников (например, занятых в IT-секторе или в специальных режимах, таких, как инновационные центры типа «Сколково», территории опережающего развития) существенно снижены страховые платежи. При этом, по словам Шохина, в союзе понимают, что по сравнению с первоначальным вариантом реформы в версии, предложенной президентом Владимиром Путиным, появляются «выпадающие доходы».

«Тем не менее, мы считаем, что это было бы правильно — удешевить труд (за счет снижения нагрузки на работодателей) категорий старших возрастов. На сколько может быть сокращение платежей — дело счетное. Но мы считаем, что если от полутора до двух раз страховые платежи в Пенсионный фонд понизить — то есть, чтобы они были «11 плюс 8″, либо где-то близко суммарно по всем платежам к 25%, — это было бы хорошим стимулом для работодателей сохранять занятость лиц предпенсионного возраста, не увольняя их, и даже привлекая дополнительно с рынка труда», — отметил Шохин.

В то же время, по его словам, понятно, что добиться этого будет сложно и из-за сопротивления финансово-бюджетного блока и даже социального блока, который считает экономию от нововведений.

«Предложение снизить (страховые взносы — ИФ) — оно, в принципе, противоречит страховой природе пенсии, потому что, если те или иные льготы государство вводит для тех или иных категорий, будь то «Сколково», ТОРы, IT-шники и т.д., — то, вообще говоря, это ответственность государства, но не Пенсионного фонда. Это не Пенсионный фонд вводит льготу. Если страховая природа остается, в принципе, любая льгота — это стимулирование государством тех или иных видов деятельности, либо компенсация для тех или иных категорий работников, жителей тех или иных регионов и т.д.», — продолжил глава РСПП.

«Поэтому мы предлагаем, как говорится, через запятую добавить и лиц предпенсионного возраста. Это минус 250-300 миллиардов рублей в год, если снижаем вдвое отчисления в Пенсионный фонд», — уточнил Шохин.

Он отметил, что если снижение будет не в два раза, а в полтора, то, соответственно, сумма может быть меньше.

«Это счетные вещи для госбюджета, который должен это возместить Пенсионному фонду, и для бизнеса, который должен почувствовать, что ему выгоднее даже, невзирая на то, что производительность и отдача от лиц предпенсионного возраста в целом может снизиться, он это компенсирует тем, что за них меньше платят в Пенсионный фонд», — сказал президент РСПП.

Шохин подчеркнул, что для работодателя должен появиться стимул, а для работника должны быть сохранены его пенсионные права. «Эта мера временная должна быть, на некий период адаптации, чтобы нам понять, как рынок труда будет реагировать. Я не считаю, что ее надо закрепить как таковую. Как адаптируются люди вот к этому предпенсионному и пенсионному возрасту, будет понятно, что у них со здоровьем, что у них с трудоспособностью», — пояснил глава РСПП.

По его мнению, эта мера могла бы быть распространена на тот временной период, в течение которого будет происходить постепенное повышение пенсионного возраста.

Мнение Путина

29 августа президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Законопроект о пенсионный реформе принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Президент РФ предложил снизить планку повышения для женщин до 60 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034 году.

Источник: Интерфакс