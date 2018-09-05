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Ковчег с десницей святого Спиридона ожидает паломников из Новосибирска

С 4 по 6 сентября святыня будет находиться в Кемерове. От новосибирских храмов отправятся автобусы с паломниками.

5.09.2018 Фото: kerpc.ru Нет комментариев

Ковчег с десницей святого Спиридона ожидает паломников из Новосибирска

Ковчег с десницей святого Спиридона путешествует по Сибири

Как сообщил пресс-службе Красноярской епархии ключарь собора иеромонах Игнатий (Голинченко), за вчерашний вечер молитвы перед ковчегом с десницей святого вознесли от 8 до 10 тысяч православных.

До этого в Екатеринбурге с 30 августа по 2 сентября святыне поклонились более 60 тысяч человек, сообщает Патриархия.ru. С 4 по 6 сентября святыня будет находиться в г. Кемерово. От новосибирских храмов отправятся автобусы с паломниками.

Источник: nskmi.ru


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