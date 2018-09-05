Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
СМИ: учения «Восток-2018» — это демонстрацией силы России
Ковчег с десницей святого Спиридона ожидает паломников из Новосибирска
Ради съемок фильма о резервистах военные пригнали 20 «Икарусов» в Бердск
Земфира выпустила первую за пять лет песню
Утопают в грязи и лужах пешеходы за магазином «Монетка» в Бердске
Из-за военной техники на учения «Восток-2018» перекроют дороги в Бердске
Прививку от гриппа поставят половине жителей Бердска
Бороться с повышением пенсионного возраста продолжат коммунисты Бердска
Исключить Крым из украинской конституции советуют Порошенко в России