Подобрали котят в коробке, нашли им кормящую кошку, теперь ищем для них дом

Из-за военной техники на учения «Восток-2018» перекроют дороги в Бердске
Прививку от гриппа поставят половине жителей Бердска
Бороться с повышением пенсионного возраста продолжат коммунисты Бердска
Исключить Крым из украинской конституции советуют Порошенко в России
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Концессионер ТЭК: доведено до ручки коммунальное хозяйство Бердска
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