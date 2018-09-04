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Подобрали котят в коробке, нашли им кормящую кошку, теперь ищем для них дом

Одного уже отдали, осталось ещё два.

4.09.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
89130628575
Здравствуйте!Месяц назад мы в коробке нашли трёх слепых котят, оставить на улице не позволила совесть. Нашли им кормящую кошку и вот теперь котята подросли и готовы к переезду. Надеюсь,что найдутся добрые люди,которые готовы взять домой себе котёнка. Одного уже отдали, осталось ещё два.

От редакции: Наталья, вы фотку котят пришлите!

 


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