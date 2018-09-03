Ищут сотрудников в Роспотербнадзор в Бердске

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

— заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности;

— заместитель начальника отдела юридического обеспечения, государственной службы и кадров;

— ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков – 7 должностей;

— ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене – 3 должности;

— главный специалист-эксперт отдела организации надзора – 2 должности;

— ведущий специалист-эксперт отдела организации надзора;

— ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора – 3 должности;

— главный специалист-эксперт отдела юридического обеспечения, государственной службы и кадров – 3 должности;

— ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Барабинском районе;

— главный специалист-эксперт территориального отдела в Бердске;

— старший специалист 1 разряда территориального отдела в Бердске;

— главный специалист-эксперт территориального отдела в Искитимском районе;

— ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Искитимском районе;

— специалист-эксперт территориального отдела в Карасукском районе;

— ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Коченевском районе – 2 должности;

— ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Ордынском районе;

— специалист-эксперт территориального отдела в Ордынском районе;

— старший специалист 1 разряда территориального отдела в Ордынском районе;

— специалист-эксперт территориального отдела в Татарском районе.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, к стажу работы по специальности, необходимые для исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности государственной гражданской службы:

— для заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – высшее образование по специальностям: «финансы и кредит», «финансы», «экономика и управление», «экономика и бухгалтерский учет»;

— для заместителя начальника, главного специалиста-эксперта отдела юридического обеспечения, государственной службы и кадров, главного специалиста-эксперта территориального отдела в Искитимском районе, специалиста-эксперта территориального отдела в Карасукском районе, ведущего специалиста-эксперта, специалиста-эксперта территориального отдела в Ордынском районе, специалиста-эксперта территориального отдела в Татарском районе – высшее образование по специальности «юриспруденция»;

— для главного специалиста-эксперта отдела юридического обеспечения, государственной службы и кадров – высшее образование по специальностям: «управление персоналом», «юрипруденция»;

— для ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков, ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене – высшее образование по специальностям: «медико-профилактическое дело», «государственное и муниципальное управление»;

— для ведущего специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела в Искитимском районе – высшее образование по специальности «медико-профилактическое дело»;

— для главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта отдела организации надзора — высшее образование по специальностям: «юриспруденция», «статистика», «менеджмент», «экономика»;

— для ведущего специалиста-эксперта территориального отдела в Барабинском районе, главного специалиста-эксперта территориального отдела в Бердске — высшее образование по специальностям: «медико-профилактическое дело»;

— для ведущего специалиста-эксперта территориального отдела в Коченевском районе – высшее образование по специальностям: «медико-профилактическое дело», «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление»;

— для старшего специалиста 1 разряда территориального отдела в Бердске, старшего специалиста 1 разряда территориального отдела в Ордынском районе – среднее профессиональное образование по специальностям: «медико-профилактическое дело», «лечебное дело».

— наличие второго высшего образования приветствуется.

— знания: Конституции Российской Федерации; федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Роспотребнадзора, в том числе регулирующих развитие государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления; основ федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и его обеспечения; основ федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и его обеспечения; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов информационной безопасности; основ организации прохождения государственной гражданской службы; правил деловой этики, служебного распорядка Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности.

— профессиональные навыки: работы с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; организации и обеспечения выполнения задач; квалифицированного планирования работы; планирования и достижения целей в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; использования графических объектов в электронных документах; работы с базами данных; ведения деловых переговоров, публичного выступления, подготовки делового письма, проектов нормативных актов; анализа и прогнозирования; грамотного учета мнения коллег; организации работы по эффективному взаимодействию с организациями, государственными органами, органами местного самоуправления и гражданами; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач; эффективного планирования рабочего времени; систематического повышения своей квалификации, в том числе по специальностям медико-профилактического направления; систематизации информации, работы со служебными документами; квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Место прохождения гражданской службы:

— главный специалист-эксперт, старший специалист 1 разряда территориального в Бердске – 630055, Новосибирск, ул. Иванова, д. 6;

— главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Искитимском районе – 633208, Новосибирская область, Искитим, ул. Юбилейный проспект, д. 4а;

Условия прохождения гражданской службы:

— служебная (полная) неделя пятидневная с двумя выходными днями (суббота и воскресенье); для гражданских служащих, замещающих должности: заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, заместителя начальника отдела юридического обеспечения, государственной службы и кадров устанавливается ненормированный служебный день;

— служебный (рабочий) день продолжительностью 8 рабочих часов;

— предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;

— предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством РФ;

— гражданским служащим, замещающим должности: заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, заместителя начальника отдела юридического обеспечения, государственной службы и кадров предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день в соответствии с законодательством РФ;

— выплачивается денежное содержание.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет следующие документы:

— личное заявление;

— собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 30 x 40 мм;

— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

— документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

— документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождения;

— копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);

— копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

— сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной указом Президента Российской Федерации;

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

— иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Гражданский служащий Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, изъявивший желание участвовать в конкурсе подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 30 x 40 мм.

Документы должны быть поданы в отдел юридического обеспечения, государственной службы и кадров Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, расположенный по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а, каб. 105, в течение 21 дня со дня объявления об их приеме (размещения информации о проведении конкурса на сайте www.54.rospotrebnadzor.ru) с 29.08.2018г. по 18.09.2018г., время приема документов: с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

Предварительно конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы состоится в октябре 2018 года по адресу: Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а, к. 402.

Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе осуществляется:

выбор методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов;

подготовка и размещение на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в сети Интернет объявления о приеме документов для участия в конкурсе;

прием документов граждан (гражданских служащих), изъявивших желание участвовать в конкурсе;

проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, назначение на которые и освобождение, от которых осуществляются соответственно руководителем Федеральной службы, руководителем территориального органа Федеральной службы, в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»;

проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на гражданскую службу в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065;

информирование граждан (гражданских служащих) о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе, о месте, времени и порядке проведения конкурса;

проверка соответствия квалификационным требованиям (уровень профессионального образования, стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы по специальности, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей);

проведение с согласия гражданина (гражданского служащего) процедуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использованием таких сведений.

На втором этапе осуществляется:

— оценка профессиональных и личностных качеств кандидата;

— принятие решения конкурсной комиссией.

Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы конкурсная комиссия вправе применять методы оценки: тестирование; проведение групповых дискуссий; написание реферата; индивидуальное собеседование; анкетирование и другие, не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации.

Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения кандидата на вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области www.54.rospotrebnadzor.ru в сети Интернет.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе юридического обеспечения,государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области по тел. 8 (383) 220-32-76.