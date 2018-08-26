О хороших дорогах мечтают жители Нового поселка в Бердске

В субботу, 25 августа, бердский микрорайон Новый отметил 62-й день рождения. Поздравить бердчан приехали мэр Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Валерий Бадьин и депутат Законодательного собрания Владимир Карпов.

Евгений Анатольевич и Валерий Георгиевич, пожелали тепла и уюта, счастья и добра, а Владимир Яковлевич выразил надежду, что и дальше Новый поселок будет развиваться и совершенствоваться и останется местом, где будут проходить замечательные мероприятия. По его словам, культура Бердска и микрорайона Нового уникальная и инициативная, «вместе в наших силах сделать жизнь интереснее и краше».

В рамках праздника жителям за личный вклад в развитие микрорайона вручили почетные грамоты администрации Бердска.

Торжество продолжилось концертом творческих коллективов и профессиональных исполнителей. Больше всего оваций удостоилась солистка Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Мария Белокурская, исполнившая знаменитую арию «Хабанеры» из оперы «Кармен».

Заведующая местным досуговым центом «Октябрь» Екатерина Грибкова отметила, что культурная жизнь в Новом достаточно развита. В «Октябре» появляются новые коллективы, увеличивается состав ансамблей. Творческие коллективы из Нового украшают своими выступлениями праздники, а некоторые, к примеру, семейный театр моды «Комильфо», выдвигается на звание образцового.

— Мы стараемся, чтобы культурная жизнь нашего микрорайона развивалась, появлялись новые формы досуга для населения любого возраста от мала до велика и наши жители развивались духовно и культурно, высказалась директор ДЦ.

Как показал мини-опрос «Курьер. Среда. Бердск», больше всего население Нового мечтает о новых дорогах.

79-летняя Валентина Китова, которая живет в поселке более 15 лет, зимой с соседкой занимается скандинавской ходьбой, летом взращивает огород. Самое ее любимое занятие — досуг в хоре «Гармония».

— Я с детства пою. У нас хороший руководитель и замечательный коллектив. Я желаю нашему микрорайону развиваться и самое главное — новых хороших дорог, — поделились с «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Алексеевна.

В этот же день, в школе №4 впервые в Бердске открыли ресурсный класс для детей с расстройством аутестического спектра.

Подробности — в ближайшее время.