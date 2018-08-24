Хищение вещдоков по делу наркокартеля SibLabs выявил СК в ФСКН Новосибирска

В завершающую стадию перешел судебный процесс по уголовному делу о межрегиональной ОПГ SibLabs, у которой, по официальному заявлению ФСКН, изъяли химических солей на 4 млрд рублей. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», приговор начнут оглашать 30 августа. На скамье подсудимых в Новосибирском областном суде 16 человек. Организатором ОПГ согласно материалам дела считается уроженец Бердска. Суд начался в апреле 2017 года. А задержали первых подозреваемых в связях с «синдикатом» еще в августе 2013-го в Бердске с 2,5 кг синтетики. Их уже осудили, хотя, по некоторым данным, их причастность к SibLabs не установлена.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у наркоторговцев, по данным ФСКН (расформированного в 2016 году), кроме баснословного количества наркотиков в 2015 году изъяли 4 дорогих авто, более 50 банковских карт, два десятка телефонов, с десяток планшетов и ноутбуков, золото и 300 000 рублей.

По версии обвинения, SibLabs не менее двух лет сбывал так называемые дизайнерские синтетические наркотики в Новосибирской области и Алтайском крае. Еще в 2013 году за наркокартелем начали следить правоохранители в разных городах Сибири, в том числе и в Бердске.

Наркополицейские стремились разоблачить как можно больше участников ОПГ, которые разработали, по выводам ФСКН, специальные меры конспирации. Концентрат для приготовления химических солей наркоторговцы «возили сотнями килограммов». У участников банды изъято в общей сложности 100 кг концентрированных дизайнерских наркотиков. Из этого можно было приготовить 2 тонны курительных смесей (на сумму 4 млрд рублей), посчитали в ФСКН.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту, незаконные хранение, сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

300 томов дела: вопросов больше

Между тем, у родственников «главаря» есть много вопросов к следствию и суду. Они считают не доказанным то, что именно он является организатором. Оперативно-следственные мероприятия, на которые ссылается обвинение, не подтверждено аудио- и видеоматериалами. Во всяком случае на суде их не демонстрировали.

— Они показали фотографию из бани, где якобы изображен мой сын. На момент съемки у него во всю спину была татуировка казака. Но на фото ее нет. Между тем, суд безоговорочно принимает фотографию как доказательство. Заявляют, что распространители докладывали каждый день «командиру» о проданных дозах. Но доказать документально это не удалось, так как изъятый у него при обыске макбук нельзя вскрыть, что подтверждено следствием. Однако приобщили скриншот и информацию с жесткого диска макбука, который вообще не могли открыть, так как техника не вскрывается — в случае попытки вскрытия уничтожается вся информация. Но следствие его как-то изучает. В материалах дела есть сведения о том, что эксперт в три клика вскрыл макбук. Это технически невозможно, — высказал свою позицию «Курьер. Среда. Бердск» отец «главаря».

По его оценке, дело вообще не должно было дойти до суда по нескольким причинам. Во-первых, из 300-томного дела якобы «пропало» 50 страниц — их не допечатали, когда подозреваемым и их адвокатам давали знакомиться с делом по ст. 217 УК. А позже следователь, дескать, ходил по СИЗО, собирая подписи якобы об ознакомлении с допечатанными страницами, которые поставили далеко не все.

— У них горели какие-то сроки, торопились, давили. Как и перед предъявлением обвинения — брали с конченных наркоманов подписи под протоколами допросов, что якобы такие-то люди давали наркотики. Но этим показаниям нельзя верить, — убежден Николай. — Несмотря на то, что за «бандой» следили 2 года и наркополицейские «располагали» большим объемом доказательств по деятельности SibLabs, к делу привлекали известных наркоманов со стажем к даче показаний. Так, в фойе Бердского горсуда на глазах у многих свидетелей сотрудник ФСКН заставил наркомана «под кайфом» по фамилии Рыжих подписать показания против «главаря». После обращения в СК прошло более года, но уголовного дела против наркополицейского по этому факту так и не возбудили.

Отец вспоминает еще одну нестыковку: 4 января на протоколе о предъявлении обвинения, стоит подпись адвоката, но его в тот день не было в городе — он уехал отдыхать на Новый год и не мог физически попасть в СИЗО и здание ФСКН, где с разницей в несколько часов предъявляли обвинение. Николай не уверен, что в праздничные дни вообще проводили какие-то следственные действия.

Процессуальным нарушением считает отец сокращение времени для ознакомления обвиняемого с делом накануне передачи в суд. Аргументировали это тем, что у него два высших образования, а значит, видимо, владеет скорочтением. Между тем, «главарь» закончил только школу. Не было у него времени получить высшее образование, поскольку серьезно занимался борьбой — тренировался, ездил на сборы и соревнования, готовился к выступлению на чемпионате Европы.

— Откуда взялась информация о двух высших образованиях, неведомо. Но не удосужились даже проверить, — возмущен Николай.

Судя по материалам уголовного дела, наркотиков при обыске в новосибирской квартире «главаря» не нашли. Кстати, когда люди в масках и с оружием готовились к «атаке», перепутали этаж, до полусмерти напугав старушку, жившую этажом ниже. Так и не нашли баснословных денег, хотя, по версии обвинения, наркотики возили сотнями килограммов. Не смогли представить в суде, по словам Николая, и доказательств легализации денег, добытых преступных путем. В материалах дела упоминаются 47 млн рублей якобы вложенные бывшей супругой «главаря» в недвижимость и бизнес. Но адресов или кадастровых номеров нет.

— Потому что их просто нет! Нет доказательств легализации денег. Забрали во время обыска 70 тыс. рублей, которые беременная сноха на коляску и прочие вещи копила. Но в протокол изъятия эту сумму не внесли. Кроме того, в нашей квартире в Бердске, где мы с женой живем, когда делали обыск, 212 тыс. рублей забрали под предлогом того, что это деньги сына, дескать, мы «частично знали», чем он занимается. А мы виделись раз в два года на Новый год. На каком основании проводили обыск в квартире родителей? Оказывается, на основании оперативно-розыскных мероприятий суд выдал ордер. И почему-то вернули бывшей жене сына автомобили, несмотря на то, что их признали купленными на деньги, полученные преступным путем, — перечислил Николай.

Доказательств того, что машины купили на преступные деньги не предъявили, считает отец. Обвинение утверждает, что его сын нигде не работал, а жил только на деньги от наркотиков. Однако до сих пор по его бердскому адресу приходят письма из ФНС с требованием заплатить налоги. По словам Николая, сын держал несколько магазинов как ИП. Их купили в том числе на средства от продажи квартиры родителей. Оставшиеся 212 тыс. рублей и забрали правоохранители при обыске.

Гигантские объемы наркотиков, по версии следствия, «главарь» получал и оформлял через компанию экспресс-доставки грузов СДЭК. Однако по официальной справке службы, он не являлся ее клиентом. Три года, говорят следователи, они не могли поймать организатора ОПГ. Между тем, он постоянно летал в Москву, где у него был бизнес. Поэтому отследить его передвижение и местонахождение не представляло никакого труда, подчеркивает Николай.

Нарушениями Уголовно-процессуального кодекса он называет осуществление без решения суда выемки и чтения переписки, получение информации о счетах и банковских вкладах, а также прослушки телефонных переговоров. На все это суд санкции не давал. Кроме того, нарушения наблюдаются уже в самом судебном процессе, считает Николай: один адвокат выступает у нескольких обвиняемых, а в ходе прений судья дает слово сначала защите, а потом подсудимым, что противоречит требованиям судебной практики.

Где вещдоки?

Одним из главных проколов следствия Николай считает хищении вещественных доказательств в ходе расследования. Это подтверждается протоколом от 19 июля 2017 года, подписанным следователем Железнодорожного отдела СКР по Новосибирску. Уголовно-процессуальная проверка установила, что в период с 26 февраля 2016-го по 31 мая 2017-го «неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах тайно похитило изъятые по уголовному делу документы, предметы и денежные средства». Из вещдоков исчезли макбук, водительское удостоверение и документы на машину «Лэнд Крузер 200», один комплект ключей от автомобиля «Шевроле Камаро» и деньги в сумме 5000 рублей.

Однако позже в полиции заявили, что исчезнувшие вещдоки вообще не передавали на хранение. Следовать Нефедова, дескать, плохо помнит и может ошибаться. Она даже запамятовала, какие документы изымали при обыске и возбуждала ли дело вообще. Но поясняла, что в связи с большим объемом работы сама не ходила в камеру хранения за вещественными доказательствами — их приносили сотрудники наркоконтроля (кто именно, не помнит).

«В настоящее время она не может пояснить, по какой причине в сопроводительном письме указан один макбук, хотя в протоколе обыска было указано, что изъято два. Можно предположить, что не все вещественные доказательства, сданные в камеру хранения, были возвращены из нее для последующей передачи в ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области», сказано в протоколе. Наркоконтроль, напомним, расформировали в 2016 году.

А служебная проверка, проведенная в феврале 2017-го установила, что макбук, ключи от машины, деньги и водительские права в ходе предварительного следствия вообще не признавались вещественными доказательствами. Тогда тем более родственники подсудимого «главаря» интересуются, куда все исчезло.

Между тем, Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении следователя областного управления ФСКН в связи с отсутствием состава преступления.

На новый запрос родственников о хищении вещественных доказательств и превышении должностных полномочий следователем, в июле 2018 года главк регионального МВД дал аналогичный ответ: «Сведения о возбуждении уголовного дела по факту хищения вещественных доказательств по уголовному делу №55122 отсутствуют. Какие-либо нарушения уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела не установлены».

— Документов на «Ленд Крузер» нет в вещдоках, хотя прокурор утверждает, что есть. Автомобиль до сих пор стоит на полицейской штрафстоянке. Недавно с него все колеса сняли. Воров нашли. Сноха хочет снова направить запрос о вещдоках и судьбе машины. Подполковник Захарук при передаче дела из ФСКН в МВД, видимо, не посмотрел, что есть в мешках с вещдоками, — рассуждает Николай.

Родные «главаря» подозревают заинтересованность следствия как можно быстрее направить дело в суд. Они не исключают, что сына «закрыли», потому что ему люди из ФСНК предлагали торговать героином.

— Была мощная подача громкого дела — огромные деньги, тонны наркотиков. Но где эти наркотики? Что, они два года наблюдали, как банда наркоторговцев убивает людей и ничего не делали? Якобы хотели накрыть всех. Взяли 16 человек, половина из которых опустившиеся наркоманы. Где брали столько наркотиков, где имущество, купленное от торговли наркотиками? Дело, очевидно, должно было развалиться — ничего нет. Кто заинтересован? — спрашивает Николай, упомянувший, что за два года он с женой продали все, что могли, чтобы платить адвокату, но денег больше нет и у сына теперь бесплатный государственный защитник.

В начале августа Следственный комитет Железнодорожного района Новосибирска снова проверял факт исчезновения из камеры хранения вещдоков — документов на «Тойоту Ленд Крузер», изъятых во время обыска. Между тем, прокуратура на запрос родственников ответила, что документы на автомобиль по-прежнему хранятся среди вещественных доказательств.

— Дают отписки и ложные сведения. Есть подозрение, что документы похитили с целью завладения машиной. Ведь ключи от нее пропали еще при обыске. Похожая ситуация и с автомобилями, которые вернули бывшей жене сына, — рассуждает Николай. — Полтора года не могут возбудить дело по статье «кража». Почему?

В службе наркоконтроля регионального управления полиции на запрос «Курьер. Среда. Бердск» ответили, что она делом «о наркотиках на 4 млрд рублей» не занимается.

«…Уголовное дело, возбужденное в отношении межрегиональной преступной группы «Сиблабс» ранее находилось в производстве следственной службы управления ФСКН по Новосибирской области. Указом президента РФ от 5 апреля 2016 года №156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» ФСКН была упразднена. А указанное уголовное дело передано в ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области. По результатам расследования в январе 2017 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В настоящее время данное уголовное дело находится на рассмотрении в Новосибирском областном суде. В связи с вышеизложенным управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по НСО не располагает интересующей вас информацией». Ответ подписал полковник Литус.

Иван Литус во время возбуждения уголовного дела №55122 возглавлял региональную службу наркоконтроля. А сейчас руководит тем же управлением в составе главка МВД по Новосибирской области.

В феврале 2016 года Литус и еще один сотрудник ФСКН Рябко давали брифинг ГТРК-Новосибирск. Они рассказали о ликвидации наркокартеля SibLabs, о том, что у участников ОПГ, которые легализовали 50 млн рублей, изъяли автомобили премиум-класса, в том числе Chevrolet Camaro, и дело уже передано в суд. Однако позже на запрос Николая о том, почему якобы купленные на добытые преступным путем автомобили вернули владельцу — гражданской супруге «главаря» — замначальника следственной службы Оводкова ответила: тема брифинга и изложенная на нем информация не имеет отношения к уголовному делу №55122. Кстати, на сайте ГТРК позже удалил запись самого брифинга, остался только его анонс.

— Но тогда такой «Шевроле» был в Новосибирске только один! О каком же тогда деле идет речь? Это раз. Во-вторых, так и не ответили, куда и как «легализовали» деньги — нет таких сведений в деле. В-третьих, про сотни килограммов наркотиков уже не говорили, как и о том, откуда и куда их возили — в судебном процессе эта информация не звучала. Эти вопросы я адресовал прокурору Новосибирской области, но ответов не получил, — подчеркивает отец «главаря». — Думается, что Литус преследовал цель создать негативное общественное мнение, а разбираться никто и не собирался. Даже несмотря на очевидные «косяки», руководство следствия не даст развалить это дело

Виновны все?

А следователь Нефедова, которая ничего не помнит про вещдоки, уволена из органов после скандального инцидента с одной из участниц «банды наркоторговцев». Одну «из 16-ти» Анастасию Петрикову парализовало после инсульта в СИЗО-1. Несмотря на то, что она с июля 2016 года не может ходить, ей не меняли меру пресечения. В суд ее носили на руках, однако, по словам ее матери Татьяны Пестриковой, на обследование в городскую больницу долго не отпускали, пока она не начала падать в обмороки.

В апреле 2017-го Пестрикову признали инвалидом 1-й группы, однако меру пресечения до сих пор не изменили, несмотря на то, что она не могла самостоятельно дойти даже до туалета — ползала на локтях. Инвалидную коляску дали после вмешательства правозащитников.

30-летнюю Анастасию Пестрикову арестовали в феврале 2016 года в Барнауле в рамках дела наркокартеля и этапировали в Новосибирск. Она обвиняется в том, что забирала из «закладок» синтетические наркотики, расфасовывала их и прятала в новые тайники. Обвинения строятся исключительно на показаниях других членов группы, многие из которых познакомились только в суде. На допросах Пестрикова вины не признала, заявив, что покупала наркотик для личного потребления.

«Правоохранительным органам нужно же отчитаться, что выявлено, ликвидировано, разобщено преступное сообщество, деятельность его прекращена, — объясняет бывший прокурор и правозащитник Алексей Федяров Тайге.инфо. — Поэтому они берут десяток наркоманов, которые привязаны к одной точке, и всем им вменяют участие в организованном преступном сообществе. Это такой классический статистический, несуществующий синдикат, который нужно искоренить, чтобы показать, что правоохранительная система работает. В нашем деле, например, просто торчки, которые друг друга узнают в ходе расследования. Дело ушло в суд, было возвращено на доследование, и мы хотим войти туда и помочь простроить защитные позиции».

Как пишет в фейсбуке координатор правозащитной организации «Русь сидящая» по Сибири Дмитрий Петров с тегом #дело_шестнадцати, «дело уже дважды возвращалось в прокуратуру, что обычно говорит о грубых нарушениях в проведении досудебного следствия».

Статьи 228 и 228.1 Уголовного кодекса не зря называют народными. Более 110 000 человек, по данным судебного департамента при Верховном суде, ежегодно осуждаются за преступления, связанные с наркотиками. По данным доклада Совета Европы, в России на 100 000 жителей самый высокий для Европы показатель заключенных за наркопреступления. Десятки тысяч россиян ежегодно отправляются в тюрьму, часто на сроки свыше 10 лет. Самая многочисленная возрастная группа – молодежь от 18 до 29 лет. В последнее время все больше студентов и тех, кого принято называть детьми из хороших семей.

«Русь сидящая» выступает не за отмену «народных статей» 228 и 228.1, а за справедливое судебное разбирательство.

Правозащитники и адвокаты давно говорят, что наказания за преступления, связанные с наркотиками, несоразмерны общественной опасности деяния. Что часто методы ведения следствия сомнительны: наркотики подбрасывают, а сбыт провоцируют. Что экспертизы изъятых веществ низкого качества. Что квалификация правонарушения часто неверная (между хранением и покушением на сбыт слишком тонкая грань). Что проводимая государством репрессивная наркополитика вымывает из экономики страны десятки тысяч молодых людей, но не снижает числа «наркотических» преступлений, что система заинтересована в постоянном раскрытии новых преступлений, а не в их прекращении.

Впрочем, фальсифицировать дела сегодня несложно: с начала 2000-х изменилось и отношение судов к предоставленным материалам, считают правозащитники.

«Чтобы в 2001–2002 годах провести орггруппу по наркотикам, дело надо было просто вылизать, нужно было передопросить всех, кого можно, приложить материалы наблюдения, доказать, что люди знакомы друг с другом много лет, доказать распределение ролей, устойчивость связей, сейчас этого всего не надо. Все пролетает на ура, причем даже дела до конца не расследуются», – говорит Алексей Федяров.

Родители бердского «главаря наркокартеля» опасаются, что «на ура пролетит» и дело их сына. Но продолжают писать во все инстанции, требуя справедливого и квалифицированного расследования. Последнее обращение — в ФСБ сегодня, 24 августа. В надежде, что там выведут недобросовестных правоохранителей на чистую воду.