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Как выбрать достойный пансионат для пожилого человека

Старость не щадит никого.

24.08.2018 Фото: omsk-med.ru Нет комментариев

Как выбрать достойный пансионат для пожилого человека

Люди становятся немощными и не способными обеспечить себе должный уход. Именно поэтому стали пользоваться популярностью специализированные учреждения, способные его обеспечить. Не стоит воспринимать пансионат для пожилых людей, как нечто предосудительное. Времена изменились и отношение к этому вопросу тоже.
Многие люди живут в режиме постоянной занятости, им просто никогда уделить достаточно внимания обеспечению комфорта пожилым родственникам. Специальные учреждения готовы взять на себя такую обязанность. Кроме того, современные пансионаты крайне отличаются от того, что нам приходилось видеть ранее. В них созданы все условия для качественного быта и интересного досуга.
Однако выбору учреждения стоит уделить особое внимание. В первую очередь нужно оценить месторасположение пансионата. Желательно, чтобы он находился, как можно ближе к месту постоянного проживания. Чем чаще будут гостевые визиты, тем быстрее пожилой родственник адаптируется к новым условиям. В дальнейшем нужно посетить учреждение, чтобы оценить чистоту, качество обслуживания, условия проживания и нормы ведения домашнего хозяйства. Чисто должно быть не только в личных апартаментах, но и общих помещениях, особенно столовой. Наличие посторонних неприятных запахов исключено.
Обратите внимание на количество персонала и его соизмеримость с числом постояльцев. Если сотрудников мало и их практически не видно в процессе экскурсии, то стоит задуматься о реальном качестве сервиса. Не стоит ограничивать себя в части коммуникаций и вопросов. Желательно познакомиться не только с руководителем учреждения, но и сиделками, а также медсёстрами. Именно последние будут осуществлять уход. Оцените их по принципу опрятности, доброжелательности и терпимости, а также обратите внимание на возраст.
Остановитесь более пристально на жилом помещении, в котором планируют разместить пожилого родственника. Попросите показать меню, попробуйте что-то из местной кухни. Также желательно осмотреть комнаты досуга и прогуляться по территории.
В первое время старайтесь бывать в пансионате чаще, чтобы лично оценить, насколько близкому человеку там уютно и комфортно.


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