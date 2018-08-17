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За деньги угостят за семейным столом в День города жителей Бердска

Грандиозное шоу восточной и европейской кухонь покажут шеф-повара Новосибирска и Бердска. Мастер-класс мастера проведут бесплатно. Семейный стол станет главным событием 302-го дня рождения города.

17.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За деньги угостят за семейным столом в День города жителей Бердска

Шеф-повар из Бердска Артем Бухановский на конкурсе поваров в Экспоцентре

В День города Бердска 1 сентября именитые шеф-повара Новосибирска и Бердска на центральной площади города-именинника примут участие в кулинарном фестивале Бердска.

— Кулинарный фестиваль называется «За семейным столом», потому что на главной площади Бердска будет установлен единый стол со скамьями, где каждый бердчанин сможет попробовать кухни стран Азии и Европы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова.

В Бердске событие, посвященное культуре приготовления пищи такого масштаба, пройдет в первый раз. Каждый участник кулинарного шоу приготовит блюдо на глазах у зрителя.

— Готовить для бердчан кулинары будут с утра и до последнего желающего отведать лакомства стран мира. Мы предоставим поварам холодильное оборудование, чтобы все продукты питания оставались свежими, — поделилась планами на празднование Дня города Жанна Сергеевна.

Вице-мэр уверена, что, учитывая разнообразие действующих рестораций Новосибирска и Бердска, фермерских хозяйств Новосибирской области, такая площадка сосредоточит в одном месте заведения общественного питания, уникальных местных производителей и выставку фермерской продукции.

Семейный стол станет главной фишкей праздника по случаю 302-й годовщины Бердска.


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