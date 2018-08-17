За деньги угостят за семейным столом в День города жителей Бердска

В День города Бердска 1 сентября именитые шеф-повара Новосибирска и Бердска на центральной площади города-именинника примут участие в кулинарном фестивале Бердска.

— Кулинарный фестиваль называется «За семейным столом», потому что на главной площади Бердска будет установлен единый стол со скамьями, где каждый бердчанин сможет попробовать кухни стран Азии и Европы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова.

В Бердске событие, посвященное культуре приготовления пищи такого масштаба, пройдет в первый раз. Каждый участник кулинарного шоу приготовит блюдо на глазах у зрителя.

— Готовить для бердчан кулинары будут с утра и до последнего желающего отведать лакомства стран мира. Мы предоставим поварам холодильное оборудование, чтобы все продукты питания оставались свежими, — поделилась планами на празднование Дня города Жанна Сергеевна.

Вице-мэр уверена, что, учитывая разнообразие действующих рестораций Новосибирска и Бердска, фермерских хозяйств Новосибирской области, такая площадка сосредоточит в одном месте заведения общественного питания, уникальных местных производителей и выставку фермерской продукции.

Семейный стол станет главной фишкей праздника по случаю 302-й годовщины Бердска.