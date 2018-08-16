Из-за вони от навоза отказываются ходить в контактный зоопарк дети в Бердске

Отказывается ходить в контактный зоопарк в городском парке культуры и отдыха внучка жительницы Бердска Татьяны Сидоровой.

— Последний раз она туда сходила, быстренько вышла и сказала, что больше туда не пойдет, мол, там сильно деревней пахнет, — рассказала 16 августа «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Сидорова.

По словам Татьяны Викторовны, очень хорошо, что контактный зоопарк существует, дети с удовольствием в него ходят и общаются с животными. Но в этом году от зоопарка исходит невыносимый запах, особенно в жаркие и дождливые дни. В предыдущие годы такого никогда не было.

— Сотрудники складируют перегной прямо за зоопарком, прикрывают его мешками. И это в парке, в центре города. Недавно гуляли по парку, так запах от зоопарка доходил аж до места, где расположена центральная клумба, — жалуется Сидорова.

Особенно не переносят вонь, исходящую от отходов жизнедеятельности животных, дети. Бердчанка была свидетельницей тому, как из аттракциона «Шар» вышел малыш и сказал своей маме: «А в шаре лучше пахнет, чем здесь».

Татьяна Викторовна уверена, что если бы за животными чаще убирали и своевременно вывозили навоз, то такого резкого запаха в районе контактного зоопарка удалось бы избежать.

— Неужели нельзя лишний раз нанять работника для уборки, ведь посмотреть на зверей ходит немало народу, и деньги за вход берут приличные? — недоумевает Сидорова.

Директор городского парка культуры и отдыха Сергей Баранов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что по жалобам бердчам он уже встретился с заведующим зоопарком. Выяснил, что отходы от животных вывозили один раз в неделю — после выходных.

— Бердчане массово идут в парк именно в выходные дни, поэтому мы договорились, что отходы из контактного зоопарка будут вывозить перед выходными и после них. Я держу этот вопрос на контроле. Если вывоз отходов два раза в неделю не повлияет на ситуацию, значит его количество будет увеличено, — отметил Баранов.