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Стрельба у бара Peoples закончилась трагедией в Новосибирске

Стрелка из травматики ищет полиция. 23-летний пострадавший скончался в больнице после ранения в голову.(ОРИЕНТИРОВКА)

16.08.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Один комментарий

Стрельба у бара Peoples закончилась трагедией в Новосибирске

Его ищет полиция за убийство

В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 11 августа 2018 около 3 часов ночи 27-летний мужчина находясь около бара Megapolisbar Peopls, расположенного в Центральном районе Новосибирска, произвел выстрел из травматического пистолета в область головы 23 – летнему молодому человеку, после чего с места происшествия скрылся. С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где в ночь с 14 на 15 августа скончался, в связи с чем действия злоумышленника переквалифицированы на ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области проводится работа, направленная на установление местонахождения лица, совершившего данное преступление, расследование продолжается.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивается Ермолин Егор Владимирович, 1990 года рождения.

— Всех, кому что-либо известно, просим обратиться в полицию по телефонам: (383) 232-28-35, 8-913-939-8338, 8-913-747-9009, 8-996-376-2835, — сообщили в главке региональной полиции.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Егэ на лице :-D :-D :-D

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