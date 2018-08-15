Заплатят 1,5 млн рублей за ремонт канализации жители проблемной новостройки в Бердске

С момента сдачи дома №126 по ул. Ленина жители сталкиваются с разными проблемами
Провели расчет сметной стоимости работ по системе канализации дома №126 по ул. Ленина в Бердске. Она составила 1,5 млн рублей. Ремонт сетей придется оплачивать самим жителям новостройки.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала 2018 года подвал дома трижды топило фекалиями. Из-за коммунальных аварий жители оставались без воды, задыхались от вони, ходили пешком, так как отключали лифты.
УК «СервисДом», обслуживающая многоэтажку, находится в Новосибирске. Жители с жалобами звонили в диспетчерскую. Но в УК ответственность за потопы перекладывали на Комбинат бытовых услуг (КБУ), вернее на несвоевременное реагирование на аварии этой организации. КБУ в свою очередь заявлял о том, что сети дома до сих пор не переданы на его баланс. И основная причина подпоров, из-за чего и топит подвал, — попадание строительного мусора в канализационные сети.
В апреле жильцам пришлось столкнуться с другими проблемами. В доме без предупреждения отключали свет и воду.
Вопрос по проблемному дому №126 по ул. Ленина с постоянными подпорами канализации не раз поднимался на аппаратных совещаниях в мэрии.
Из-за проблем новостройки месяц на канализационном коллекторе на пересечении улиц Ленина и Герцена круглые сутки работал насос, откачивающий нечистоты близлежащих домов. Жители дома №96 по ул. Ленина сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что шум не дает спать по ночам.
По мнению специалистов, дом №126 по ул. Ленина сдали в эксплуатацию с недочетами. У дома провальные колодцы, отломлены трубы, поэтому оттуда подтягивается мусор. Необходимо все благоустройство дома вскрывать и все переделывать. В планах КБУ этого нет, им не передали сети этого дома на баланс. Служба реагирует на аварийные ситуации, а глобальные переделки не в полномочиях КБУ.
В начале августа глава Бердска Евгений Шестернин напомнил коллегам, что уже пора решать вопрос с периодическими подпорами новостройки на уровне застройщика дома.
— Мы встретились с застройщиком («Сибстройинвестпроект», — прим. ред.) и передали ему документы по смете. Но застройщик отказывается, говорит, что он банкрот, и денег нет. Смета на 1,5 млн рублей. Поэтому жильцы будут сами собирать деньги — других вариантов нет, — рассказал на совещании чиновников 13 августа директор КБУ Владимир Воспанчук.
Евгений Шестернин предложил сначала поработать с управляющей компанией новостройки по данной проблеме, а уж потом с жителями.
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