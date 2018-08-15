КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам
Продам 1-ю
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Залечили до смерти 16-летнюю пациентку в больнице Новосибирска

Избили заключенных после поражения сборной России на ЧМ в колонии Забайкалья

Заплатят 1,5 млн рублей за ремонт канализации жители проблемной новостройки в Бердске

Штаб Трампа судится с бывшей сотрудницей Белого дома из-за разглашения тайны

Самооговор? Признал вину частично в махинациях с землей экс-начальник отдела МВД Бердска Проценко

Доллар и евро дорожают относительно рубля

Высадили две ивы и 55 кустарников пенсионерки во дворе многоэтажки в Бердске

300 священников в США обвинили в педофилии

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Незаконно торговали алкоголем на острове Хреновом близ побережья Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Заплатят 1,5 млн рублей за ремонт канализации жители проблемной новостройки в Бердске

Жильцы дома №126 по ул. Ленина постоянно жалуются на подпоры канализации. Застройщик обанкротился. А шумный насос, качающий фекальные стоки, мешает соседям.

15.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Заплатят 1,5 млн рублей за ремонт канализации жители проблемной новостройки в Бердске

С момента сдачи дома №126 по ул. Ленина жители сталкиваются с разными проблемами

Провели расчет сметной стоимости работ по системе канализации дома №126 по ул. Ленина в Бердске. Она составила 1,5 млн рублей. Ремонт сетей придется оплачивать самим жителям новостройки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала 2018 года подвал дома трижды топило фекалиями. Из-за коммунальных аварий жители оставались без воды, задыхались от вони, ходили пешком, так как отключали лифты.

УК «СервисДом», обслуживающая многоэтажку, находится в Новосибирске. Жители с жалобами звонили в диспетчерскую. Но в УК ответственность за потопы перекладывали на Комбинат бытовых услуг (КБУ), вернее на несвоевременное реагирование на аварии этой организации. КБУ в свою очередь заявлял о том, что сети дома до сих пор не переданы на его баланс. И основная причина подпоров, из-за чего и топит подвал, — попадание строительного мусора в канализационные сети.

В апреле жильцам пришлось столкнуться с другими проблемами. В доме без предупреждения отключали свет и воду.

Вопрос по проблемному дому №126 по ул. Ленина с постоянными подпорами канализации не раз поднимался на аппаратных совещаниях в мэрии.

Из-за проблем новостройки месяц на канализационном коллекторе на пересечении улиц Ленина и Герцена круглые сутки работал насос, откачивающий нечистоты близлежащих домов. Жители дома №96 по ул. Ленина сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что шум не дает спать по ночам.

По мнению специалистов, дом №126 по ул. Ленина сдали в эксплуатацию с недочетами. У дома провальные колодцы, отломлены трубы, поэтому оттуда подтягивается мусор. Необходимо все благоустройство дома вскрывать и все переделывать. В планах КБУ этого нет, им не передали сети этого дома на баланс. Служба реагирует на аварийные ситуации, а глобальные переделки не в полномочиях КБУ.

В начале августа глава Бердска Евгений Шестернин напомнил коллегам, что уже пора решать вопрос с периодическими подпорами новостройки на уровне застройщика дома.

— Мы встретились с застройщиком («Сибстройинвестпроект», — прим. ред.) и передали ему документы по смете. Но застройщик отказывается, говорит, что он банкрот, и денег нет. Смета на 1,5 млн рублей. Поэтому жильцы будут сами собирать деньги — других вариантов нет, — рассказал на совещании чиновников 13 августа директор КБУ Владимир Воспанчук.

Евгений Шестернин предложил сначала поработать с управляющей компанией новостройки по данной проблеме, а уж потом с жителями.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Залечили до смерти 16-летнюю пациентку в больнице Новосибирска Избили заключенных после поражения сборной России на ЧМ в колонии Забайкалья Новую разметку за 1,7 млн рублей нанесут на дороги Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика