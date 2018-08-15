За парковку на газонах полетят «письма счастья» автомобилистам Бердска

За прошедшую неделю в административно-техническую инспекцию (АТИ) поступило 51 жалоба от жителей Бердска. По результатам работы специалистов АТИ 42 обращения бердчан было исполнено. Составлено 8 административных протоколов, в 17 случаях вынесено определение об отказе административного производства, доложила на совещании чиновников 13 августа и.о. начальника АТИ Ольга Гончарова.

Сотрудники АТИ на прошлой неделе приняли 14 мест восстановленного благоустройства, из них с Комбинатом бытовых услуг — 12. Работа по данному направлению вместе с КБУ продолжается, подчеркнула Ольга Гончарова.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что жители часто обращаются с жалобами на парковку автомобилей на газонах, особенно тех домов, где сделали благоустройство.

— Есть люди, которые пытаются создать во дворах комфорт и красоту — озеленение, ландшафтный дизайн, а кто-то считает приоритетом занимать газоны под парковку своей машины, — акцентировал Шестернин.

По словам Ольги Гончаровой, в правила благоустройства сейчас внесены изменения по парковке на газонах: за поребриком ставить машину запрещено. В этом направлении АТИ уже начала работу по обращениям бердчан.

— Не надо ждать хозяина. Фотофиксация дает право применять административное наказание. Когда зафиксированы местоположение и госномер автомобиля. Продумайте этот вариант и «письма счастья» пойдут после каждого рейда. Парковать машины на газонах, да еще прямо под самыми окнами, когда люди не могут форточку открыть — это не допустимо, — был категоричен Евгений Анатольевич.