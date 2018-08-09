За кражу пляжного песка в бутылке на Сардинии турист заплатил штраф
Капитальный ремонт требуется новостройке с проблемной канализацией в Бердске
Собираем вопросы для вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска
Торговать спиртным на открытых полках предлагает запретить Госдума
Интернет-магазин по продаже наркотиков организовали два брата в Новосибирске
Девятого августа день рождения отмечает глава Бердска
СМИ: Сотрудники СКР получили взятку в размере $1 млн
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
Инициатива Жириновского: при разводе спорное имущество отдавать государству
Режим чрезвычайной ситуации отменил Травников в Новосибирской области
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
Роскомнадзор не страшен нам, —
блокировку снимем!
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Всех «журит» Курьер-среда,
Не берут его года,
Молодой задор не гаснет
Болью стал для местной власти!
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Новостей полно в сети
Но Курьер не обойти
Открываем и читаем
Бердска дрязги изучаем!
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Взятку взял — конец карьере!
После критики «Курьера»
Смотреть телек — не могу
Там Песков несет пургу
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Сайт Курьеровский открыт
Новостной поток бежит
Как и кто, и где украл,
И годами всё скрывал…
Про дороги и погоду,
Про пожары и про воду,
Про мосты и про решения,
Местной власти злоключения!
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Лучший сайт Курьер-Среда!
Новостей полно всегда.
В дополнение,- газета.
Почитайте господа!
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Нынче вам 15 лет!
В Бердске вы авторитет!
Поздравления примите!
С Днём рождения Глав.ред!
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Жизнь течёт, бегут года.
Юбилей в «Курьер.Среда.»!
Отмечайте три пятёрки,
Журналистская братва!
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Почитать хочу газету
А куплю так только эту
Называется «Курьер»
Бердской гласности пример
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Почитал «Курьер» любимый,
Знаю где, чего и как.
С юбилеем поздравляю,
И желаю море благ.
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Почитав Курьер Среду
И поплачу и поржу.
Это вам не ерунда!
Это Бердск Курьер Среда!
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