За «пятую точку» хватает женщин незнакомец на улицах Бердска

В «Курьер. Среда. Бердск» обратилась девушка, которая рассказала, что средь бело дня на улице Бердска ее домогался мужчина.

— Утром иду на работу мимо дома №49А по улице К. Маркса, сзади подошел (я не слышала даже) парень и схватил меня обеими руками за «пятую точку», очень сильно. И сразу же убежал. Через некоторое расстояние он оглянулся и побежал дальше в сторону улицы Герцена. Участковому я позвонила, случаев таких, говорит, не было, смысла в написании заявления пока не вижу. Не думаю, что его искать будут. Просто девочки, будьте осторожны, парень среднего телосложения и роста, одет в темный спортивный костюм с серыми вставками и кепку, лет приблизительно от 20 до 30, особо ничего не запомнила и не разглядела, была в шоке. Но по улице теперь страшно ходить, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» девушка, пожелавшая остаться анонимом.

В полиции Бердска сообщили, что подобные заявления — о домогательстве на улице — в городской отдел МВД не поступали. Проводят проверки сотрудники правоохранительных органов только по заявлению гражданина.

— Пусть приходят и пишут заявление. Мы по данному факту проведем проверку, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замначальник отдела МВД по Бердску Сергей Волгин.

Статистика показывает, что подобных случаев много. В медицинской терминологии даже существует определение данного сексуального отклонения — фроттеризм. Люди с подобным отклонением получают сексуальное удовлетворение путем трения или прикосновения к телу другого человека без его ведома.

Обычно женщины в таких ситуациях впадают в ступор, так как не ожидают от незнакомца на улице откровенных действий. С точки зрения уголовной ответственности подобные проявления внимание можно квалифицировать как хулиганство или насилие. Все зависит от конкретных действий мужчины. Юристы советуют обращаться в полицию. В следующий раз домогатель подумает, стоит ли ему приступать к откровенным действиям в отношении незнакомки.