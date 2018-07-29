Андреевский стяг взвился в День ВМФ над городским парком Бердска

29 июля по всей России отмечается День Военно-морского флота. Бердск ознаменовал этот праздник торжественным митингом, который прошел в Городском парке культуры и отдыха возле памятного камня морякам-бердчанам.

Люди начали собираться задолго до начала торжеств. Со всего Бердска съезжались автомобили с Андреевскими флагами. Стоянка перед ЦУМом была наполнена мужчинами в тельняшках и детьми. Почти все приветствовали друг друга как старых знакомых. Военные здоровались, обнимались, как после долгой разлуки, узнавали последние новости из жизни друзей. Это был настоящий праздник морского браства.

По традиции митинг открылся поднятием Андреевского стяга и поздравлениями мэра Бердска Евгения Шестернина и капитана второго ранга Бориса Прилепского, депутата заксобрания Новосибирской области.

— Машины с флагом Военно-морского флота. И им навстречу едут люди, абсолютно не имея отношения к этому, сигналят, поздравляют вас. Я хочу также поздравить. Счастья вам, добра, уюта в семьях, тепла, здоровья, – обратился к морякам мэр. – Что я еще могу пожелать? Раньше тельняшки были натянуты на бицепсы, а сейчас немного спустились ниже, но все равно мы любим и помним то, где начинали свою службу! С праздником!

Дню Военно-морского флота в этом году исполнилось 79 лет. Он появился благодаря идеи адмирала СССР Николая Кузнецова. В 1939 году он обратился к руководству страны с просьбой организовать специальный праздник для военных моряков. Таким решением адмирал надеялся привлечь молодых людей к службе на флоте и добавить профессии дополнительный престиж. Идею поддержали. Изначально праздник отмечался 24 июля, в день рождения адмирала. В 2006 году Владимир Путин установил памятный день на последнее воскресение июля.

На митинг в Бердске собралось много молодых людей в тельняшках, пришли офицеры в ухоженной черной форме. В толпе встречаются настоящих ветераны Военно-морского флота.

— Зачал меня Северный флот. Девять месяцев учился в учебном отряде в Северодвинске. Он был на атомной подводной лодке. Я специалист по ядерным установкам. Ровно через 10 месяцев вышел в Тихий океан и там я уже попал на подводную лодку К-45. Потом на другой лодке участвовал на перегрузке двух реакторов. Стоял прямо над чашками этими. Сифонило здорово. Такие лодки называли «грязными», — делится своей историей с «Курьер. Среда. Бердск» Александр Кондратович. — Было сложное время. Испытывали оружие, торпеды, аппаратуру. Все. Не просыхали от воды. Постоянные выходы. Ну и…Потом еще совершил 8 боевых выходов.

Праздничный митинг завершился минутой молчания — вспомнили погибших товарищей и фронтовиков — и возложением цветов к памятнику морякам. Финал торжества ознаменовалась песней и шеренгой автомобилей с Андреевским флагом. Громко сигналя они покинули площадь, чтобы в следующем году вернуться уже на юбилейный День Военно-морского флота.

Торжественный митинг в честь Дня ВМФ проводят в бердском парке с 2002 года, после того, как на одной из аллей установили памятный камень морякам-бердчанам.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет военных моряков с праздником!