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Капитанские погоны получила главный следователь отдела СКР по Бердску

Вера Шаванова по-прежнему возглавляет бердский следственный отдел с приставкой и. о.

27.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Капитанские погоны получила главный следователь отдела СКР по Бердску

Вера Шаванова, и. о. руководителя отдела СКР по Бердску

25 июля сотрудники Следственного комитета отметили свой профессиональный праздник. В торжественном заседании в управлении СКР по Новосибирской области приняли участие сотрудники территориальных отделов, полиции, ветераны правоохранительных органов, представители общественных организаций.

Руководитель следственного управления Андрей Лелеко озвучил поздравительную телеграмму председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, после чего вручил ведомственные награды.

Работникам следственного управления, получившим очередные специальные звания, Лелеко вручил погоны, содержащие соответствующие знаки отличия, а молодые специалисты в присутствии старших товарищей приняли присягу, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Среди тех, кто получил погоны, и. о. руководителя отдела СКР по Бердску Вера Шаванова. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» и. о. старшего помощника руководителя следственного управления по Новосибирской области Михаил Третьяков, Вера Андреевна стала капитаном юстиции.

-Ей пришло очередное специальное звание. Пришло время — по выслуге лет и заслугам, — отметил Третьяков.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Не она ли дело Супруна вела?

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