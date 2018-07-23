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Выкрученная шпилька стала причиной гибели пилота в авиакатастрофе Wilga-35А в Бердске

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Выкрученная шпилька стала причиной гибели пилота в авиакатастрофе Wilga-35А в Бердске

Комиссия экспертов ГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» провела расследования авиакрушения: летчик Сергей Дадыкин разбился на аэродроме «Бердск-Центральный» из-за заклинившей системы управления самолета

23.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердск. Нет комментариев

Выкрученная шпилька стала причиной гибели пилота в авиакатастрофе Wilga 35А в Бердске

11 августа прошлого года Сергей Дадыкин, пилот рухнувшей «Вильги», погиб на месте крушения самолета

11 августа прошлого года на аэродроме «Бердск-Центральный» разбился Сергей Дадыкин , за спиной которого 9785 часов 11 минут полета.

63-летний лётчик-инструктор 1 класса, управляя самолетом «Вильга-35А», буксировал планер Л-13 «Бланик». При столкновении самолета с землей, летчика Сергея Дадыкина выбросило из кабины через стекло правой двери самолета на землю, где он скончался. После крушения самолет переломился и сгорел, восстановлению он уже не подлежал. Планер «Бланник», который буксировал Сергей Дадыкин, благополучно совершил посадку.

На протяжении года компетентные органы проводили расследование уголовного дела по факту падения «Вильга-35А». Комиссия экспертов ГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» провела расследование по факту авиакрушения и определила причину гибели летчика Сергей Дадыкина.

Комиссия экспертов СибНИА отвергла версии причины катастрофы, связанные с работой силовой установки, ошибками пилота планера, физическим состоянием и работоспособностью пилота самолёта, откатом назад кресла лётчика на взлёте «Вильга -35А». Виной авиакатастрофы стал отказ авиационной техники, проявившийся в «заклинивании» системы управления самолётом по каналу тангажа при переводе руля высоты из положения «на кабрирование» в нейтральное положение либо в положение «на пикирование».

В ходе экспертизы в СибНИА провели эксперимент, который подтвердил возможность самопроизвольного выкручивания шпильки, ввёрнутой в отверстие фиксированного предкрылка на левом роговом аэродинамическом компенсаторе. Эксперты предположили, что в процессе эксплуатации самолёта «Вильга-35А» тканевая заглушка, её пропитка, клеевая прослойка из-за дождей и перепадов температуры состарились, износилась от регулярных механических воздействий. А под воздействием мощного скоростного напора воздуха при выполнении полётов, а также ветровых нагрузок при стоянке — отклеилась. Шпилька весовой компенсации, под действием механических вибрационных нагрузок выкрутилась из установочного отверстия и вступила в соприкосновение с нервюрой стабилизатора.

«Во время взлёта самолёта шпилька весовой компенсации под действием вибрации продолжила выкручиваться, вышла из установочного отверстия на величину, несколько превышающую зазор между рулём высоты и стабилизатором, а пилот, при попытке перевести самолёт «на пикирование», почувствовал, что ручку управления самолётом заклинивает. Пилот рефлекторно погасил перемещением ручки «на себя» (на кабрирование) появившийся пикирующий момент, при этом руль высоты отклонился вниз на большой угол, освободившаяся от контакта с нервюрой шпилька левого рогового компенсатора при взлётных оборотах двигателя, совпадающих с собственной частотой руля высоты (в условиях резонанса) энергично стала выкручиваться из гнезда и при обратном ходе руля. Вывернувшись на 4 витка резьбы, уперлась верхней стороной по продольной образующей в обшивку нижней поверхности стабилизатора, исключив угловое перемещение руля высоты к нейтральному положению и положению «на пикирование», — гласит отчет о расследовании уголовного дела комиссией экспертов ГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина».

Из-за выкрученной шпильки произошло стопорения руля высоты в положении «на кабрирование». Летчик «Вильги» пытался отдать ручку управления самолётом от себя, но попытки были безрезультатны. Это привело к выходу самолёта на большие углы атаки, сваливанию на крыло и в конечном счёте – катастрофе самолёта.

Отметим, что это уже не первая авиакатастрофа в Бердске, за которой последовало уголовное дело. 7 августа 2014 года разбился учебный Як-52, в котором находились 16-летняя курсантка авиационного кадетского корпуса и летчик-инструктор. Оба погибли. Через два года, в августе 2016 года, виновным в трагедии признали бывшего начальника авиаклуба ДОСААФ Сергея Сметанина. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии.

Сергей Дадыкин — лётчик первого класса авиации ДОСААФ СССР и России. За время лётной работы освоил более 30 типов воздушных судов — самолётов, вертолётов, планеров, включая экземпляры самолётов Великой Отечественной войны. Суммарный налёт Сергея Николаевича за годы лётной работ составил 32389 полётов, по времени 9785 часов 11 минут. Из них на самолёте «Вильга-35А»— 3622 полёта с налётом 610 часов 45 минут.


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