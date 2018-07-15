Утонула девочка на пляже «Индустриальный» в Искитиме
Вторые сутки из-за поджога горит городская свалка в Бердске
Два фотоальбома «Бердск.301 год» разыгрывает редакция в группе «ВКонтакте»
О свадьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой сообщил Малахов
35% россиян будут болеть за сборную Хорватии на ЧМ-2018
Поток воды прорвал бетонный фундамент бассейна в парке «Ремикс» в Бердске
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Бороться с долларом Путину предложил банк ВТБ
Тело погибшего подростка из Новосибирска нашли в горах Сочи
Прецедент: В суде обжалует результаты ЕГЭ выпускник из Новосибирска