Утонула девочка на пляже «Индустриальный» в Искитиме

15 июля в Искитиме на пляже Индустриальный утонула девочка 2004 года рождения. Дети пришли купаться не официально не принятый пляж. Девочка стала тонуть и ее бросился спасть сводный брат-одногодок. Как сообщил сайту “Весь Искитим” оперативный дежурный ЕДДС по Искитиму Борис Сигасов, сообщение о происшествии поступило по телефону 01 в 19.06. На место выехали все службы города: спасатели, полиция, скорая.

Спасателям Искитимского поисково-спасательного отряда удалось багром зацепить тело ребенка и вытащить на берег. Это произошло в 20.30. Мальчик выжил, сейчас он находится в реанимации ЦГБ Искитима в крайне тяжелом состоянии.

Напоминаем, что официально в Искитиме открыт лишь один пляж – в Центральном микрорайоне.