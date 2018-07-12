Инструкция: Как не пострадать от грозы в Бердске

Пострадать от удара молнии может не только имущество, но и жители Бердска.

Последние годы в Бердске не регистрировались насчастные случаи, связанные с ударом молнии, но раньше они имели место быть, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделением скорой помощи бердской горбольницы Елена Голубкова.

Многие бердчане наверняка помнят случай, когда на дачах в районе водозабора под удар молнии попала целая семья. Они ехали на дачу на автомобиле. Когда началась гроза, выскочили из машины и побежали прятаться под дерево. В которое и ударила молния. Муж с женой погибли, обгорели полностью, бабушка на которой были резиновые галоши получила удар и попала в реанимацию. Выжила. Ребенок, которого она держала на руках, не пострадал.

Было и такое, когда скорая отправилась на вызов для помощи мужчине, в которого попала молния. Он был мертв. Синтетический спортивный костюм, в который был одет, полностью расплавился, а в теле зияла дырка, оставленная молнией.

В городе везде высотки, на них оборудованы громоотводы и молниеотводы. В городе в человека почти не может ударить молния, отметила Елена Петровна.

По словам Елены Голубковой, в Бердске живет женщина, в которую трижды попадала молния. Тяжелых последствий для здоровья бердчанки это не принесло.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» и.о. начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслан Безносенко, пожары от удара молнии случаются почти ежегодно. В 2016 году, 4 июля, молния ударила в дачный дом в садовом обществе «Восток-1». Произошло короткое замыкание, закончившиеся довольно серьезным пожаром.

В 2017 году, 5 июля, в этом же садовом обществе произошел еще один пожар от удара молнии.

— Как правило, молния бьет в выступающие части: высокую крышу, антенну и другое. Поэтому и делают молниеотводы. Молния бьет в верхнюю точку и весь заряд должен уходить в землю. Но на практике их делают единицы, — отметил Безносенко.

Руслан Безносенко советует бердчанам, проживающих в частных домах и имеющих дачи, во время грозы отключать из розетки все электроприборы, в том числе и зарядные устройства для мобильных телефонов.

Пережидаем грозу

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома.

Если вы находитесь в сельской местности, во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам, антенне, не стойте рядом с окном, выключите из розеток все бытовые приборы, в том числе и зарядные устройства от мобильных телефонов.

Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. И ни в коем случае не вставайте под высокие деревья.

Если гроза вас застала на реке или озере, отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

В поле сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом углублении, обхватив ноги руками.

Мотоцикл, велосипед необходимо положить в сторону и отойти от них на 20 метров.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. Закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Нельзя во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего отключить.

Лучше избавиться от металлических предметов. Цепочка, кольцо и даже раскрытый зонт могут притянуть разряд молнии.

И грянул гром

Пораженного молнией человека необходимо перенести в безопасное место.

Если пострадавший без сознания, уложите его на бок, рука должна находится под щекой, чтобы он оставался в этом положении.

Если не дышит, уложите на ровную твердую поверхность, запрокиньте ему голову и выдвиньте нижнюю челюсть, затем начинайте делать непрямой массаж сердца: 30 нажатий на грудную клетку, 2 вдоха.

Горячее солнца

Скорость движения молнии может достигать 60 000 километров в секунду.

Разряд молнии длится несколько десятых долей секунды.

Температура типичной молнии достигает 50 тысяч градусов по Фаренгейту, что в 5 раз превышает температуру поверхности Солнца.

Известная поговорка о том, что «молния не ударяет дважды в одно место», является мифом. Молния может ударить в одно и то же место много раз.

Шанс пострадать от удара молнии составляет 1 к 1 000 000.

Майор Саммерфорд три раза подвергся удару молнии, последний удар стал причиной серьезной болезни и его скорой смерти. Характерно, что четвертая молния разрушила надгробие несчастного на кладбище.

Американский лесничий, смотритель парка Шенандоа, Рой Кливленд Салливан известен тем, что был поражен молнией 7 раз и остался при этом в живых. Рой Салливан получил прозвище «человек-громоотвод» и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Молнии – явление свойственное не только планете Земля, но и другим планетам нашей солнечной системы: Венере, Юпитеру, Урану, Сатурну.

Древние греки считали, что при попадании молнии в море рождается новая жемчужина.