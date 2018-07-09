Обезопасить город с помощью видеокамер предлагает новый начальник полиции Бердска

Режим ЧС в Бердске: аммиак и сероводород на фекальных улицах соответствуют нормам
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«Правительство Медведева — в отставку!» требуют коммунисты Новосибирска
Не он первый предлагает. Где поставит не вопрос, вопрос как всегда в финансировании, хорошие камеры с хорошим разрешением и с фиксацией в ночное время и последующим их обслуживанием, дорого стоит. Т.е. кто заплатит за «банкет»?
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Видеокамеры снимают видео. Видео не делает город безопасней. В Москве понатыкали этих камер в подъездах и на ютубе можно было посмотреть, например, видео, где наркоман убивает женщину в подъезде. А наркомана так и не поймали.
Выезжать на звонки «живых» видеокамер надо оперативней и действовать решительней для сохранения правопорядка. Когда население поймёт, что это работает — будет звонить чаще. Вот тогда будет сотрудничество населения и правоохранителей и будет в результате безопасность.
А с этими видеокамерами будет Дом-2. Ровно со всем, что есть и сейчас.
Ну и, возможно, ещё появится пара-другая чиновников, «поднявшихся» на дорогостоящих тендерах. Как в Москве.
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Все давно уже придумано и аппаратная и программная аналитика отлично отрабатывает до 70% событий… Что касается «Безопасного города», в Новосибирске уже давно «освоены» выделенные средства в двойном обьеме и под разными названиями, а результата нет, программа не запущена, но почетные грамоты, должности и тд получены….
Так, что в том виде как она есть это утопия, проекты давно есть, но слишком много хотят присосаться к кормушке, это как с домофонами и видео на домах. Куча народу ставят откровенное д….мо, но оно ж типа бесплатно, платите только за обслуживание….
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