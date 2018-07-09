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Обезопасить город с помощью видеокамер предлагает новый начальник полиции Бердска

Информационная система «Безопасный город» включает в себя ряд направлений. Некоторые из них уже реализованы в Бердске.

9.07.2018 Автор: Марина Волкова 3 коммент.

Обезопасить город с помощью видеокамер предлагает новый начальник полиции Бердска

Подполковник Владимир Соколов возглавил бердский отдел МВД 4 июня 2018 года

В январе прошлого года были обозначены и обсуждены основные направления реализации федеральной программы «Безопасный город» в Бердске.

Владимир Соколов, начальник отдела МВД по Бердску, поделился с «Курьер. Среда. Бердск» своими соображениями, о том, где лучше всего установить камеры слежения:
— Есть преступления, например, по угону транспортных средств. Если бы была качественная камера, которая фиксировала бы въезд и выезд из города, то можно было бы посмотреть, куда движется угонщик. Надо стараться все это продвигать. Я считаю, что камеры нужно установить при въезде и выезде из города Бердска.

Напомним, что концепция построения и развития программы «Безопасный город» утверждена распоряжением правительства России в декабре 2014 года. Общефедеральный проект успешно реализуется в Москве и других крупных городах. Камеры слежения установлены во многих регионах района Новосибирской области. Задачей видеонаблюдения является не только фиксация факта правонарушения, но и его предотвращение.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Не он первый предлагает. Где поставит не вопрос, вопрос как всегда в финансировании, хорошие камеры с хорошим разрешением и с фиксацией в ночное время и последующим их обслуживанием, дорого стоит. Т.е. кто заплатит за «банкет»? ;)

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  2. Аноним

    Видеокамеры снимают видео. Видео не делает город безопасней. В Москве понатыкали этих камер в подъездах и на ютубе можно было посмотреть, например, видео, где наркоман убивает женщину в подъезде. А наркомана так и не поймали.

    Выезжать на звонки «живых» видеокамер надо оперативней и действовать решительней для сохранения правопорядка. Когда население поймёт, что это работает — будет звонить чаще. Вот тогда будет сотрудничество населения и правоохранителей и будет в результате безопасность.

    А с этими видеокамерами будет Дом-2. Ровно со всем, что есть и сейчас.

    Ну и, возможно, ещё появится пара-другая чиновников, «поднявшихся» на дорогостоящих тендерах. Как в Москве.

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  3. АнтиЯ

    Все давно уже придумано и аппаратная и программная аналитика отлично отрабатывает до 70% событий… Что касается «Безопасного города», в Новосибирске уже давно «освоены» выделенные средства в двойном обьеме и под разными названиями, а результата нет, программа не запущена, но почетные грамоты, должности и тд получены….
    Так, что в том виде как она есть это утопия, проекты давно есть, но слишком много хотят присосаться к кормушке, это как с домофонами и видео на домах. Куча народу ставят откровенное д….мо, но оно ж типа бесплатно, платите только за обслуживание….

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