Обезопасить город с помощью видеокамер предлагает новый начальник полиции Бердска

В январе прошлого года были обозначены и обсуждены основные направления реализации федеральной программы «Безопасный город» в Бердске.

Владимир Соколов, начальник отдела МВД по Бердску, поделился с «Курьер. Среда. Бердск» своими соображениями, о том, где лучше всего установить камеры слежения:

— Есть преступления, например, по угону транспортных средств. Если бы была качественная камера, которая фиксировала бы въезд и выезд из города, то можно было бы посмотреть, куда движется угонщик. Надо стараться все это продвигать. Я считаю, что камеры нужно установить при въезде и выезде из города Бердска.

Напомним, что концепция построения и развития программы «Безопасный город» утверждена распоряжением правительства России в декабре 2014 года. Общефедеральный проект успешно реализуется в Москве и других крупных городах. Камеры слежения установлены во многих регионах района Новосибирской области. Задачей видеонаблюдения является не только фиксация факта правонарушения, но и его предотвращение.