Райскую клумбу засадили цветами в городском парке Бердска

Главную клумбу в городском парке Бердска полностью засадили цветами, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Баранов, директор парка.

— Большая клумба полностью готова, сейчас идет процесс «приживания» растений. Цветы все еще молодые, поэтому кое-где еще видно землю. За ними сейчас наблюдают специалисты. Но когда растения приживутся и расцветут, будет прекрасный ковер из цветов. Хотелось бы похвалить тех, кто делал композицию и помогал в организации клумбы, — высказался Сергей Александрович.

Высадили такие виды цветов, как бархатцы, лилейник и многие другие, украшающие композицию. Помимо цветов также были добавлены предметы декора — цветные камни, газонная трава, многолетники.

— Хочу отметить, что нарушений, как таковых, не было. Надеюсь, что композиция понравится не только пожилым, но и молодым людям, — полагает Баранов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «райскую клумбу» разбили в бердском парке прошлым летом. На ней посадили около 2000 цветов.