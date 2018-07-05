Более 70 млн рублей даст область на «чистую воду» Бердску
За незаконную установку палатки оштрафовали торговца в Бердске
Полиция и соседи не могут угомонить лишенную родительских прав мать в Бердск
Мэр Бердска: Вывозить мусор в выходные нужно два раза в день
Силуанов: Пенсионная реформа увеличит продолжительность и качество жизни россиян
80 самолетов из 11 регионов России взмоют в небо над Новосибирской областью
Райскую клумбу засадили цветами в городском парке Бердска
Госдума разрешит доступ родственников к пациентам в реанимацию
Меняют «скандальный» асфальт по программе «Комфортная среда» в Бердске