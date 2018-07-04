Нас учат честной жизни воры, а благородству подлецы

В число лучших предприятий региона вошли три компании из Бердска
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Пропали без вести девочки-сестры с татуировками в Новосибирске
Схемы недолива топлива на АЗС опубликовала ФАР
Раздавившее детскую площадку дерево лежит уже неделю во дворе Бердска
Конкурс «Бердская красавица-2019»
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
Виновником своей отставки экс-губернатор Юрченко назвал Толоконского
По новому закону вырубленные леса обязаны восстановить в полном объеме
Обвиняемый в смертельном ударе вышел на свободу после приговора суда в Бердске
Мы сегодня в цирк поедем!
На арене нынче снова
С дрессированным Медведем
Укротитель дядя Вова.
От восторга цирк немеет.
Хохочу, держась за папу,
А Медведь рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,
Сам себя берет за шкирки,
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке
С дядей Вовой и Медведем!
Агния Барто 1957 г.
9 5
Агния Барто?
Народ, заканчивайте изучать литературу по постам в соцсетях, судя по количеству плюсов всё совсем плохо.
1 0
И всё же порядок вещей нелеп.
Люди, плавящие металл,
Ткущие ткани, пекущие хлеб, —
Кто–то бессовестно вас обокрал.
Не только ваш труд, любовь, досуг —
Украли пытливость открытых глаз;
Набором истин кормя из рук,
Уменье мыслить украли у вас.
На каждый вопрос вручили ответ.
Всё видя, не видите вы ни зги.
Стали матрицами газет
Ваши безропотные мозги.
Вручили ответ на каждый вопрос…
Одетых серенько и пестро,
Утром и вечером, как пылесос,
Вас засасывает метро.
Вот вы идете густой икрой,
Все как один, на один покрой,
Люди, умеющие обувать,
Люди, умеющие добывать.
А вот идут за рядом ряд —
Ать — ать — ать — ать —
Пока еще только на парад,
Люди, умеющие убивать…
Но вот однажды, средь мелких дел,
Тебе дающих подножный корм,
Решил ты вырваться за предел
Осточертевших квадратных форм.
Ты взбунтовался. Кричишь: — Крадут!
Ты не желаешь себя отдать.
И тут сначала к тебе придут
Люди, умеющие убеждать.
Будут значительны их слова,
Будут возвышенны и добры.
Они докажут как дважды два,
Что нельзя выходить из этой игры.
И ты раскаешься, бедный брат,
Заблудший брат, ты будешь прощен.
Под песнопения в свой квадрат
Ты будешь бережно возвращен.
А если упорствовать станешь ты:
— Не дамся!.. Прежнему не бывать!.. —
Неслышно явятся из темноты
Люди, умеющие убивать.
Ты будешь, как хину, глотать тоску,
И на квадраты, словно во сне,
Будет расчерчен синий лоскут
Черной решеткой в твоем окне.
http://telegra.ph/Prevzojti-EHzopa-06-27
7 6