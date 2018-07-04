Опять пустые разговоры, С концами не свести концы.

Просто стих: Опять пустые разговоры, С концами не свести концы. Нас учат честной жизни воры, А благородству подлецы.

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От редакции:

А у вас какой стих есть на действительность?