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Нас учат честной жизни воры, а благородству подлецы

Опять пустые разговоры, С концами не свести концы.

4.07.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал смотрящий:

Просто стих:
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы.
Нас учат честной жизни воры,
А благородству подлецы.

Сказано в самую точку сегодняшней ситуации в стране.


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Мы сегодня в цирк поедем!
    На арене нынче снова
    С дрессированным Медведем
    Укротитель дядя Вова.

    От восторга цирк немеет.
    Хохочу, держась за папу,
    А Медведь рычать не смеет,
    Лишь сосет потешно лапу,

    Сам себя берет за шкирки,
    Важно кланяется детям.
    До чего забавно в цирке
    С дядей Вовой и Медведем!

    Агния Барто 1957 г.

    Thumb up 9 Thumb down 5

    • Аноним

      Агния Барто?
      Народ, заканчивайте изучать литературу по постам в соцсетях, судя по количеству плюсов всё совсем плохо.

      Thumb up 1 Thumb down 0

  2. zizou

    И всё же порядок вещей нелеп.
    Люди, плавящие металл,
    Ткущие ткани, пекущие хлеб, —
    Кто–то бессовестно вас обокрал.
    Не только ваш труд, любовь, досуг —
    Украли пытливость открытых глаз;
    Набором истин кормя из рук,
    Уменье мыслить украли у вас.
    На каждый вопрос вручили ответ.
    Всё видя, не видите вы ни зги.
    Стали матрицами газет
    Ваши безропотные мозги.
    Вручили ответ на каждый вопрос…
    Одетых серенько и пестро,
    Утром и вечером, как пылесос,
    Вас засасывает метро.
    Вот вы идете густой икрой,
    Все как один, на один покрой,
    Люди, умеющие обувать,
    Люди, умеющие добывать.
    А вот идут за рядом ряд —
    Ать — ать — ать — ать —
    Пока еще только на парад,
    Люди, умеющие убивать…
    Но вот однажды, средь мелких дел,
    Тебе дающих подножный корм,
    Решил ты вырваться за предел
    Осточертевших квадратных форм.
    Ты взбунтовался. Кричишь: — Крадут!
    Ты не желаешь себя отдать.
    И тут сначала к тебе придут
    Люди, умеющие убеждать.
    Будут значительны их слова,
    Будут возвышенны и добры.
    Они докажут как дважды два,
    Что нельзя выходить из этой игры.
    И ты раскаешься, бедный брат,
    Заблудший брат, ты будешь прощен.
    Под песнопения в свой квадрат
    Ты будешь бережно возвращен.
    А если упорствовать станешь ты:
    — Не дамся!.. Прежнему не бывать!.. —
    Неслышно явятся из темноты
    Люди, умеющие убивать.
    Ты будешь, как хину, глотать тоску,
    И на квадраты, словно во сне,
    Будет расчерчен синий лоскут
    Черной решеткой в твоем окне.
    http://telegra.ph/Prevzojti-EHzopa-06-27

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