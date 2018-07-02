Новый начальник отдела МВД по Бердску: Землю просить не буду

Владимир Соколов, вступивший в должность начальника отдела МВД Бердска 4 июня, по прошествии двух недель работы на новом месте дал «Курьер. Среда. Бердск» эксклюзивное интервью.

Владимир Васильевич намерен не только бороться с преступностью, но и сделать деятельность полиции максимально открытой и удобной для горожан. Да, в бердском отделе нет пресс-службы, это прерогатива областного управления, где существует целое подразделение во главе с Андреем Щекотиным. Однако в городком ОМВД назначен ответственный за взаимодействие со СМИ — замначальника Сергей Волгин.

— Но на некоторые вопросы могу ответить я. Информация и вопросы бывают разные. Раз в неделю мы предоставляем оперативную сводку СМИ. Нам прятать нечего. Мы, наоборот, доводим информацию до граждан через СМИ в том числе. Не вижу проблем по доведению информации. Что-то мы обязаны сообщать. У нас принцип публичности и открытости прописан в законе о полиции, — прокомментировал подполковник Соколов бытующий тезис о том, что «полицейские ничего не делают».

Вы уже освоились на новом месте? Как вы оцениваете коллектив, стоит ли усилить какую-то службу, изменить то, что в вашей компетенции?

— Должности прописаны штатным расписанием. Если, допустим, должно быть определенное количество служащих, то оно и должно быть. Конечно, если серьезное направление деятельности провалено или есть затруднения в выполнении задания, то мы можем обратиться за помощью для решения этой проблемы. Сейчас я вникаю в работу, смотрю, где есть проблемы и что-то уже видно, что-то не успел посмотреть. Задача наша — помогать гражданам. Хотя есть ряд направлений, которые надо бы подтянуть. Кадров не хватает.

Работа бердского отдела МВД усложнилась после упразднения местного подразделения ГИБДД. Сотрудникам полиции стало сложнее выполнять свою работу, какие функции добавились?

— Функции ГИБДД выполняют сотрудники данной службы, которых выделяют нам из Новосибирска. Просто теперь у нас нет этого подразделения. Когда было наше, то люди находились в отделе, работали на месте и доводили до нас результаты работы. Неплохая была боевая единица, мы могли напрямую ставить задачи и требовать их выполнение, а сейчас руководство ГИБДД в Новосибирске, есть определенные сложности. Это дополнительные моменты, которые затрудняют работу напрямую. Я считаю, что было бы лучше, если бы было подразделение ГИБДД свое, но пока работаем так, как есть.

Наверняка ситуация с преступностью в Бердске отличается от того, что было на вашем предыдущем месте работы — в Чановском районе. Какая специфика работы здесь?

— Здесь все другое: людей, происшествий и звонков в дежурную часть больше. Как сравнить можно 8000 населения во всем районе и 103 000 человек, живущих в Бердске? В деревне и городе своя специфика работы, но кражи, грабежи и угоны есть и здесь, и там. Оперативная обстановка в Бердске посложнее, чем в сельском отделе. У вас преступники, можно сказать, более квалифицированные. В чанах, например, не совершали кражи путем взлома пластикового окна. Здесь это практикуют.

Какие преступления у нас происходят чаще всего. Или у нас все, как везде — средняя температура по России?

— Напряженность есть. Но я не хотел бы говорить, что город криминализирован. Имеют место факты хищения личного имущества граждан. Стоило бы поактивнее работать в этом направлении. Существуют хищения разного характера, например, мошенничество по телефону. Поэтому необходимо информацию до граждан доводить, чтобы они видели и слышали, не покупались на мошенников. Сейчас в ходе мошенничество на сайте Авито — заплатите, дайте залог. А по факту нет ни того, ни другого — ни товара, ни денег. Здесь считаю, нам стоит больше общаться со СМИ для профилактики таких преступлений — предупреждать граждан об опасности.

Хотелось бы конкретики по тем вопросам, которые волнуют бердчан. Например, точки продажи спирта, где попало. Говорят, что полицейские знают об этой проблеме, но ничего не предпринимают. Что с этим делать?

— Проблема в том, что много, где продают алкоголь. Меры мы принимаем, производим изъятие и экспертизу алкоголя, привлекаем к административной ответственности незаконных продавцов алкоголя. Предусмотрен большой штраф в размере 30 000 рублей. Эту работу мы проводим, результаты есть. Может быть, они невелики, но мы работаем в этом направлении.

При вас точки были прикрыты?

— Они были прикрыты до меня, за две недели нахождения и работы здесь я таких фактов не видел, но результаты работы в этом году я уже видел и, думаю, они будут еще. И по наркотикам работа ведется активно, в отделе есть специальное подразделение. Есть сотрудники, которые работу свою знают и неплохо выполняют свои служебные обязанности. На прошлой неделе выявлены преступления в Бердске по незаконному обороту и сбыту наркотиков — нашими сотрудниками был задокументирован сбыт синтетических наркотиков в крупном размере с использованием интернета.

Ваша семья уже с вами?

— Быт организован, квартира существует, сын учится в одном из учебных заведений города Новосибирска, закончил второй курс. Супруга на днях приедет.

Когда вы узнали, что вас назначают в Бердск, у вас были сомнения, могли вы отказаться?

— Сомнений не было никаких, потому что это вышестоящая должность. Я 12 лет был в руководящей должности в Чанах и, конечно, рассчитывал, что мне предложат повышение.

Для вас это было странным или нет?

— Удивления особого не было, ротация есть ротация. Поехал работать в Бердск с желанием.

Нет ли у вас какого-то ощущения, что это кресло проклято. Ведь ваши предшественники ушли «по статье»?

— Такого ощущения нет. Бердск — интересный город, в любом случае, мне кажется, человек место красит, а не место человека. Поэтому не должно быть каких-то проблем и не думаю, что место проклято.

И земля вам не нужна?

— Про землю не думаю, потому что тут есть реально такие вопросы, которыми стоит заниматься, например, кражами. Нужно сформировать коллектив, который будет работать, больше раскрывать преступлений, чтобы граждан больше довольных было. Мнение, может, и складывается нехорошее о полиции, со всякими земельными участками и домами. Ну, не буду я этим заниматься, потому что некогда и не надо.

Вы наладили взаимоотношения с бердской властью и как вы их будете строить?

— У власти есть свои обязанности, у полиции — свои. Мы исполнительная власть, но регламент у каждой организации свой. Мы будем взаимодействовать с властью, оказывать помощь в рамках законодательства и закона о полиции. Будем совместно работать для улучшения жизни граждан.

Предыдущий начальник отдела неоднократно говорил, что поскольку у нас здесь зеленая зона, много отдыхающих, то нужна конная полиция. В этом направлении что-то движется?

— Вы не первая задаете этот вопрос. Знаете, думаю, что было бы неплохо, если бы подразделение конной полиции областного управления выделяло нам служащих. По штату у нас такого подразделения нет. Если бы выделялись сотрудники для помощи по охране порядка по побережью, где отдыхают граждане и не может проехать машина, то было бы не плохо ее использовать. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем. В ближайшее время я выйду на управление охраны общественного порядка и эти вопросы все подниму.

На совещании в мэрии, говорили о поступающих жалобах на то, что люди не могут дозвониться по 02 — то занято, то не берут или бросают трубку. Почему так происходит?

— Проблема имеет место, потому что большое количество граждан обращается в полицию и получается так, что пока выясняются данные обратившегося гражданина линия занята. Заявлений за сутки очень много бывает больше ста, а звонков гораздо больше бывает. Занято по объективным причинам. Стоит звонить по другим номерам — 112, 3-00-23 телефон дежурной части. В ближайшее время мы будем думать о том, как решить эту проблему. Может, сделаем многоканальный номер.

Бердчане жалуются, что не знают своего участкового. Однако на запланированные с ними встречи никто не приходит…

— Нужно проводить работу с председателями ТОСов, чтобы они объясняли гражданам, что нужно взаимодействовать с участковыми и зачем это надо. Рубрику в СМИ возобновить можно, это хорошая идея. Многие граждане не знают своего участкового, а очерк о нем с его фото и его контактами упростило бы эту задачу. Часы приема есть, если даже бабушка по незнанию придет в другое время, то никто и я в том числе ее не отправит домой. Помогу, чем смогу.

Справка

Владимир Васильевич Соколов родился 22 октября 1977 года в р. п. Чаны Новосибирской области. В 1996 году окончил Новосибирскую специальную школу милиции, в 2001 году – Омскую высшую школу милиции МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1996-м с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Чановского района. В уголовном розыске прошел путь до начальника криминальной милиции. В 2002 году назначен на должность первого замначальника Чановского отдела внутренних дел – начальника криминальной милиции. Через 4 года возглавил ОВД по Чановскому району.

Подполковник Соколов сменит на посту Сергея Проценко, которого 10 мая уволили из полиции «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Его обвиняют в махинациях с землей. Он арестован 1 февраля. 23 мая суд изменил ему меру пресечения, отпустив из СИЗО под домашний арест до 29 июля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».