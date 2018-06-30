Плату за дождь внесли в коммунальные платежки в Пермском крае

— С мая в платёжках за коммунальные услуги появилась строка «ОДН за сточные воды», 7 рублей в месяц, сразу высчитали за два месяца, — сообщает жительница дома по улице Транспортной, 1-б изданию «Искра Кунгура».— Мы спросили в УК «Наш дом», которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату. Да, вода стекает по водостокам, но во двор. Потом уходит в землю или высыхает на солнце. В какую канализацию она сбегает — непонятно. Канализация в нашем доме центральная. Это же не выгребная яма, куда текут отходы со всей округи? Заодно хотелось бы узнать: круглый год мы будем оплачивать эту странную услугу? Или только когда идут дожди и тает снег? И вообще — насколько законен «водосточный сбор» на общедомовые нужды?

В расчётно-кассовом центре управляющей компании ООО «УК «Наш дом» нам посоветовали обратиться в городской «Водоканал», который предъявляет счета за общедомовые нужды всем обслуживающим организациям и ТСЖ.

На вопрос отвечает начальник отдела по работе с населением предприятия «Водоканал» Роза Сулейманова:

— Сразу сообщаю, что сбор за общедомовые нужды водоотведения, о котором спрашивает читательница, абсолютно законен. Он производится на основании приказа Региональной службы по тарифам от 31 января 2018 года, номер СЭД-46-09-24-12 и вступил в силу с 12 февраля. Общедомовые нужды по коммунальным услугам прописаны в Жилищном кодексе, а вышеупомянутый приказ утверждает расчёт объёма сточных вод, которые попадают в канализационную систему. Если в доме установлены индивидуальный и общий приборы учёта водопотребления, ОДН — это разница между суммой показаний индивидуальных счётчиков и общедомового прибора. Если таковых приборов в доме нет, ОДН рассчитывается по среднему нормативу. Сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях. О состоянии своих внутридомовых сетей все жильцы, наверное, осведомлены даже лучше, чем управляющие компании.

Инспекция государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам Пермского края проверят водоканал города Кунгур после сообщений о том, что компания взимает с потребителей плату за дождевую воду, сообщил РИА Новости советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников.