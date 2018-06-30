Плату за дождь внесли в коммунальные платежки в Пермском крае

Ливневка работает, но не справляется с объемом воды
— С мая в платёжках за коммунальные услуги появилась строка «ОДН за сточные воды», 7 рублей в месяц, сразу высчитали за два месяца, — сообщает жительница дома по улице Транспортной, 1-б изданию «Искра Кунгура».— Мы спросили в УК «Наш дом», которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату. Да, вода стекает по водостокам, но во двор. Потом уходит в землю или высыхает на солнце. В какую канализацию она сбегает — непонятно. Канализация в нашем доме центральная. Это же не выгребная яма, куда текут отходы со всей округи? Заодно хотелось бы узнать: круглый год мы будем оплачивать эту странную услугу? Или только когда идут дожди и тает снег? И вообще — насколько законен «водосточный сбор» на общедомовые нужды?
В расчётно-кассовом центре управляющей компании ООО «УК «Наш дом» нам посоветовали обратиться в городской «Водоканал», который предъявляет счета за общедомовые нужды всем обслуживающим организациям и ТСЖ.
На вопрос отвечает начальник отдела по работе с населением предприятия «Водоканал» Роза Сулейманова:
— Сразу сообщаю, что сбор за общедомовые нужды водоотведения, о котором спрашивает читательница, абсолютно законен. Он производится на основании приказа Региональной службы по тарифам от 31 января 2018 года, номер СЭД-46-09-24-12 и вступил в силу с 12 февраля. Общедомовые нужды по коммунальным услугам прописаны в Жилищном кодексе, а вышеупомянутый приказ утверждает расчёт объёма сточных вод, которые попадают в канализационную систему. Если в доме установлены индивидуальный и общий приборы учёта водопотребления, ОДН — это разница между суммой показаний индивидуальных счётчиков и общедомового прибора. Если таковых приборов в доме нет, ОДН рассчитывается по среднему нормативу. Сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях. О состоянии своих внутридомовых сетей все жильцы, наверное, осведомлены даже лучше, чем управляющие компании.
Инспекция государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам Пермского края проверят водоканал города Кунгур после сообщений о том, что компания взимает с потребителей плату за дождевую воду, сообщил РИА Новости советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников.
— ИГЖН и РСТ Пермского края проверят работу кунгурского «Водоканала». Дождевая вода никогда не входила в ОДН, — сказал Красников.
По его словам, в ОДН за сточные воды входит плата не за дождь, а за канализацию. Причиной неправильной интерпретации услуги стала некомпетентность сотрудников кунгурского водоканала.
— В данной организации работают абсолютно некомпетентные люди, которые не могут нормально объяснить собственникам, за что они взимают платежи. Нам непонятно, как работник, заявивший, что это платежи за дождь, оказался на своей должности и что он делает в сфере ЖКХ. Мы будем с этим разбираться, — добавил Красников.
Плата за общедомовые нужды по водоотведению в Пермском крае производится на основании приказа региональной службы по тарифам, вступившем в силу с 12 февраля. Документ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему. При этом плата за услугу взимается с жителей в течение года.
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Молча-а-ать!!!
https://www.youtube.com/watch?v=RQWwTrR5sAk
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Мультик чиновникам надо обязательно досмотреть до конца.
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«За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!»
(с)
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А все к тому и идет.Что налоги будут за все что можно и не можно.
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А потом вспоминают как плохие большевики хороших буржуев к стенке ставили.
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А как без налогов, без налогов никак нельзя.
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