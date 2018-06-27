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Упавшее дерево раздавило снаряды на детской площадке в Бердске

Дерево рухнуло во время шторма. Местные жители боятся выпускать детей гулять, опасаясь, что упадут другие аварийные тополя.(ВИДЕО)

27.06.2018 Автор: Никита Брусков Фото: Никиты Брускова Нет комментариев

Упавшее дерево раздавило снаряды на детской площадке в Бердске

Брусья- всмятку

Дерево упало на детскую площадку у дома №102 на ул. Боровой в Бердске. Это произошло в ночь на 26 июня в результате ливня и сильных порывов ветра.

При падении дерево повредило детские снаряды во дворе. Жертв нет, рассказали «Курьер. Среда. Бердск».

— Это ужасно! Я боюсь даже с собакой погулять. Мы не просим за себя, мы переживем, просим за детей. А вдруг оно упало бы днем, когда они на улице?! — волнуется очевидица.

Дерево стояло в опасной близости от 5-этажки, но, к счастью, упало в противоположную сторону.

Местные жители отметить, что неподалеку находится несколько деревьев, которые также в любой, по их мнению, момент могут упасть.

Обитатели бывшего общежития полагают, что власть не обращает на них никакого внимания, хотя они неоднократно обращались со своими проблемами.

— На нас как будто наплевали, — говорит Татьяна, которая теперь боится гулять во дворе с 2-летним ребенком. — Отправляют то в управляющую компанию, то в мэрию. В итоге никто ничего не делает.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», 27 июня рухнувшее дерево до сих пор лежит посередине детской площадки.

Просим считать публикацию официальным запросом в городские службы.

Автор видео Никита Брусков


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