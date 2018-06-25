Изъяли 11,5 кг марихуаны и синтетики полицейские в Бердске

О преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщил на информационном часе депутатам горсовета 19 июня замначальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин.

По словам Сергея Волгина, Новосибирская область занимает одно из первых мест в Сибири по количеству человек, употребляющих наркотики. Их число постоянно растет, а средний возраст уменьшается. По официальным данным, наркоманией увлекаются молодые люди в возрасте от 12 лет и старше. Проблема усугубляется криминальной ситуацией, заражением потребителей наркотиков инфекциями, включая ВИЧ. Согласно результатам социсследования, в нашей стране около 2 млн граждан употребляют наркотики. Преобладающее число потребителей приходится на молодежь от 14 до 30 лет.

Автор видео Галина Панчева



Доля преступлений в Бердске, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составляет 1/8 от общего числа уголовных преступлений. Кроме того, основная доля имущественных преступлений, как кражи, разбои, грабежи напрямую связаны с поиском средств для приобретения наркотиков, отметил Волгин.

За прошлый год сотрудники отдела МВД по Бердску выявили 163 преступления в сфере оборота наркотиков, 125 из которых было расследованы и направлены в суд, 23 остались нераскрытыми. Из незаконного оборота изъято 11,5 кг наркотических средств: 9,5 кг марихуаны, 2 кг синтетических наркотиков и 30 граммов гашиша.

Сотрудники бердского отдела МВД выявили 21 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, совершенное подростками. В прошлом году закрыли притон, где употребляли наркотики.

В Бердске 291 человек признан наркоманом. К административной ответственности привлекли 53 человека. 19 человек прошли лечение в наркодиспансере.

Полицейские проводят профилактическую работу по борьбе с наркотиками. Уничтожают места с наркосодержащими растениями, контролируют осужденных, отбывавших срок за наркотики, проводят беседы с подростками.

Сергей Владимирович рассказал о задачах, которые поставила бердская полиция в 2018 году:

совершенствовать работу со СМИ, создать в обществе атмосферу доверия к органам правопорядка с призывом плотно сотрудничать в сфере противодействия наркомании, активно взаимодействовать со структурными подразделениями и представителями общественных организаций, образовательных учреждений города, своевременно проводить профилактические мероприятия для несовершеннолетних.

По словам депутата Елены Беловой, бердчане жалуются, что полицейские не взаимодействуют с ними, когда во дворах наркоманы ищут пакетики с наркотиками. Они звонят в полицию, но никто не приезжает.

— Ни одно сообщение мы не оставляем без внимания, — утверждает Волгин.

Что должно произойти, когда жители звонят в полицию и говорят, что у них во дворе человек в наркотическом опьянении, поинтересовались депутаты.

Полицейские прибывают на место и отвозят такого человека в наркологию для проведения экспертизы по подтверждению употребления наркотиков, пояснил Сергей Владимирович. Если человек отказывается, его не имеют права принудить к этому.