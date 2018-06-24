Одновременно в нескольких авто сработала сигнализация и не отключалась. Что это такое?

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Наблюдала сегодня такую картину около Астора на парковке. В пяти ли шести машинах сработала сигнализация и владельцы не могли ее отключить. Кто-то даже вызвал полицию. Не успела увидеть окончание действа — уехала. Это что такое было? Кто-то управлял процессом? Откуда? Из космоса?