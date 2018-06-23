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Афиша празднования 125-летия Новосибирска на 24 июня

Фейерверк завершит насыщенный событиями праздник.

23.06.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Афиша празднования 125 летия Новосибирска на 24 июня

24 июня Новосибирск отметит День города

Праздничные фейерверки, выступления приглашенных артистов, фестивали талантов, уличного искусства, здорового образа жизни, экстремальных видов спорта, концертно-развлекательные программы, изготовление 125-метрового пирожного и другие интерактивные площадки будут организованы в Новосибирске в День города 24 июня.

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул: «24 июня мы отметим 125-летие нашего любимого Новосибирска. К этому юбилею мы подходим с хорошими итогами работы отраслей городского хозяйства. Мы определили приоритеты развития города на ближайшие годы и формируем стратегию Новосибирска до 2030 года. Давайте встретим 125-летие Новосибирска именно так: успехами, делами, планами всего города и всех его жителей! 125 лет назад инженеры и рабочие приехали строить мост на берегах Оби. Самые трудолюбивые, талантливые, целеустремленные, свободолюбивые и сильные духом остались здесь жить. Именно такие жители, которые достигают успехов в любой сфере деятельности, составляют богатство, славу и гордость Новосибирска. Я призываю вас провести этот исторический день с друзьями, земляками, с близкими вам людьми, посетить праздничные площадки, которые будут работать по всему городу. И поздравляю всех жителей Новосибирска, каждую новосибирскую семью, каждого, кто приехал в наш город учиться, работать и нашел здесь свою судьбу, свое счастье, свое призвание, с этим замечательным юбилеем».

22 июня в Новосибирске состоится предваряющий юбилейные торжества «Международный форум мира», в рамках которого пройдут пленарное заседание «Круглый стол городов-миллионников» и панельная дискуссия городов-побратимов «Формирование комфортной городской среды» (большой зал мэрии города Новосибирска, Красный проспект, 34), а также концерт-память на Михайловской набережной — с 20.00 до 21.00.

23 июня, в субботу, празднование Дня города начнется на разных городских площадках.

С 09.00 до 09.30 будет организована церемония возложения цветов и венков к памятнику одного из основателей города Новосибирска (Новониколаевска) Николаю Тихомирову.

В 10.00 состоится открытие экспозиции «Дом Будагова» (Контора инженера Будагова, ул. Большевистская, 7).

С 10.00 до 18.30 в парке «Городское начало» пройдет большой фестиваль футбола. Впервые в год чемпионата мира по футболу и в юбилейный год Новосибирска прославленный питерский футбольный клуб «Зенит» подготовит программу для сибиряков, которая включает просмотр юных футболистов для участия в летнем лагере академии «Зенит», работу фан-променада с развлекательными площадками, аттракционами, квестом «Паспорт болельщика», концертно-развлекательную программу с розыгрышами призов.

В 15.00 в Государственном академическом театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 125-летию со дня основания города Новосибирска (вход по пригласительным).

Новая городская традиция зарождается в Новосибирске в год 125-летия — проведение единого выпускного обучающихся образовательных организаций, который состоится накануне Дня города, в субботу, 23 июня, в 18.00 на Михайловской набережной.

24 июня, в воскресенье, программа главного праздничного дня будет построена следующим образом.

На площади имени Ленина будут организованы праздничные мероприятия по тематическим блокам:

«Новосибирск утренний»

— 08.30 — 09.00 — парад поливальных машин;

— 09.00 — 09.30 — утренняя зарядка с чемпионами — титулованными спортсменами;

— 09.30 — приглашение гостей на завтрак с мэром (прогулка по гастрономической улице Ленина, где организована работа летних кафе);

«Новосибирск спортивный»

— 09.30 — 11.00 — показательные выступления городских спортивных коллективов;

«Новосибирск юный»

— 11.30 — 13.00 — выступления юных новосибирских звезд и талантов;

— 13.00 — 14.00 — награждение по итогам Всероссийского Олимпийского дня.

«Новосибирск музыкальный»

— 13.30 — 16.00 — выступление творческих вокально-танцевальных коллективов;

«Новосибирск — культурная столица»

— 17.00 — 22.15 — концертная программа с участием коллективов Новосибирской государственной филармонии, солистов Новосибирского государственного театра оперы и балета;

— 22.15 — 22.45 — программа с участием Мити Фомина совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром;

— 22.45 — 22.55 — праздничный фейерверк.

24 июня на Михайловской набережной состоится праздничная программа:

— 12.00 — 12.30 — поздравление мэра со 125-летием города Новосибирска;

— 12.30 — 17.00 — детско-молодежная развлекательная программа;

— 17.00 — 21.00 — конкурс-фестиваль талантов «Звездные имена Новосибирска»;

— 21.00 — 22.00 — выступление группы «Коридор»;

— 22.00 — 22.45 — выступление группы «Калинов мост».

24 июня праздничные мероприятия также будут организованы на различных городских площадках:

— 09.30 — 09.50 — в Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская, 91) состоится колокольный концерт;

— 09.00 — 18.00 — на участке улицы Орджоникидзе от ул. Советской до площади имени Ленина, в сквере напротив ул. Орджоникидзе, 18 будет организована выставка достижений народного хозяйства, а с 09.00 до 23.00 на участке улицы Ленина от площади имени Ленина до ул. Советской — гастрономическая улица;

 09.00 — 20.00 — на площадке у ККК им. В. В. Маяковского (Красный проспект, 15) состоится Фестиваль уличного искусства и стрит-арта (музыкальные направления, граффити);

— 09.00 — 21.00 — на площадке у ГПНТБ (ул. Восход, 15) пройдет международный молодежный культурно-спортивный проект «KFC БАТЛ 2018»;

— в 11.15 новосибирцев и гостей города приглашают в парк «Городское начало» на открытие памятной доски, посвященной 125-летиюгорода Новосибирска на ферме старого железнодорожного моста;

— в 11.00 — 16.00 — на площадке напротив здания мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34) состоится кулинарное шоу — изготовление самого большого пирожного длиной 125 метров. Во время мероприятия будет зафиксирован рекорд «Самый большой капкейк России». Одновременно на площадке будут работать 70 лучших профессиональных кондитеров и шеф-поваров предприятий города;

 11.00 — 15.00 — на площади Учителя (МАУ «Новосибирский городской дом учителя», ул. Владимировская, 17) пройдет ежегодный городской праздник «Улица Владимировская — Площадь Учителя: традиции продолжаются»;

— 13.00 — 23.00 — на открытой площадке у ГАУК НАМТ «Глобус» (ул. Каменская, 1) горожан приглашают на фестиваль молодежных экстремальных видов спорта;

— 13.00 — 19.00 — в Первомайском сквере будут организованы ярмарка-презентация общественных инициатив «Активный город» и работа праздничных площадок: национально-культурных автономий и организаций «Многонациональная деревня», территориальных общественных самоуправлений «Город соседей», городского совета ветеранов «Патриотический парк», общественных организаций «Добрая улица».

— в течение дня на проезжей части Красного проспекта от ул. Ядринцевской до ул. Орджоникидзе будет проходить Фестиваль здорового образа жизни и спорта, включающий работу таких площадок, как «КроссФит», кёрлинг, а также проведение турниров по уличному баскетболу Siberia Open 2018, шахматам, боссаболу, армрестлингу и силовому экстриму, прием нормативов ГТО. Пройдут мастер-классы, интерактивы со зрителями, а также соревнования профессионалов.

— в течение дня на проезжей части Октябрьской магистрали от ул. Каменской до здания на ул. Чаплыгина, 49 состоится Фестиваль авто-, мотолюбителей: картинг, тест-драйв автомобилей, показательные выступления.

24 июня торжества пройдут также на площадках перед торгово-развлекательными комплексами:

— 10.00 — 22.00 — у ТРК «Ройял Парк» (Красный проспект, 101) состоится праздничная программа, посвященная 125-й годовщине со дня основания города Новосибирска (приглашены DJ Грув, Шура);

— 12.00 — 21.00 — у МФК «Сан Сити» (проспект Карла Маркса, 7) будет праздник «День города в Сан Сити» с участием группы «Градусы»;

— 17.00 — 21.30 — у ТРЦ «АУРА» (ул. Военная, 5) состоится развлекательная программа «День города» и концерт группы «Swanky Tunes»;

С 22.45 до 23.30 в парке «Городское начало» пройдет 15-й фестиваль фейерверков на реке Оби «Огни в честь любимого города!». Также праздничные залпы прогремят на площади имени Ленина с 22.45 до 22.55, на территории мемориального комплекса «Монумент Славы» — с 22.50 до 23.00.

Источник: АН


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Хороший в этом домике, что на фото, был арабский ресторанчик «У Николая». Омар держал. После пожара переехали, и кухня испортилась почему-то… :(

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