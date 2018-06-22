Строят поселок на «Лысой горе» под Бердском многодетные семьи

Жилищно-строительный кооператив «Бердский залив» в Новосибирской области получил в безвозмездное пользование земельный участок от Дом.рф, сообщает компания. Пайщиками кооператива выступают многодетные семьи.

Участок площадью 5,76 га расположен по адресу: Новосибирский район, Барышевский сельсовет, урочище «Лысая гора», в районе Нового поселка. Участок предназначен для строительства индивидуальных жилых домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее II квартала 2022 года.

Земельный участок расположен в зеленой зоне в 4 километрах от Бердска.

Формат ЖСК за счет безвозмездно предоставленного земельного участка и минимизации девелоперских расходов позволит гражданам получить жилье по цене до 30 000 рублей за кв. м., что меньше рыночной стоимости примерно на 25%.

Дом.рф передает в безвозмездное пользование ЖСК земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, для строительства жилья и объектов инженерной инфраструктуры. Таким образом, денежные средства граждан – членов кооператива – идут только на оплату расходов, связанных со строительством.

справка

АО «Дом.рф» основано в 1997 году (ранее — АИЖК). 100% акций Дом.рф принадлежит государству в лице Росимущества.