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Строят поселок на «Лысой горе» под Бердском многодетные семьи

Дом.рф безвозмездно передал землю из федеральной собственности жилищному кооперативу под строительство индивидуальных домов.

22.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

Строят поселок на Лысой горе под Бердском многодетные семьи

Поселок построят на берегу Бердского залива

Жилищно-строительный кооператив «Бердский залив» в Новосибирской области получил в безвозмездное пользование земельный участок от Дом.рф, сообщает компания. Пайщиками кооператива выступают многодетные семьи.

Участок площадью 5,76 га расположен по адресу: Новосибирский район, Барышевский сельсовет, урочище «Лысая гора», в районе Нового поселка. Участок предназначен для строительства индивидуальных жилых домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее II квартала 2022 года.

Земельный участок расположен в зеленой зоне в 4 километрах от Бердска.

Формат ЖСК за счет безвозмездно предоставленного земельного участка и минимизации девелоперских расходов позволит гражданам получить жилье по цене до 30 000 рублей за кв. м., что меньше рыночной стоимости примерно на 25%.

Дом.рф передает в безвозмездное пользование ЖСК земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, для строительства жилья и объектов инженерной инфраструктуры. Таким образом, денежные средства граждан – членов кооператива – идут только на оплату расходов, связанных со строительством.

справка

АО «Дом.рф» основано в 1997 году (ранее — АИЖК). 100% акций Дом.рф принадлежит государству в лице Росимущества.


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(7) Комментариев

  1. Алесандр

    А где эта лысая гора?И кто эти многодетные счастливчики?Мои знакомые многодетные,что то и слыхать не слышали!

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  2. Аноним

    Что-то здесь нечисто, понятно — ведьмы.

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  3. АнтиЯ

    Мутная схемка какая то, какое то АО, передает землю (нашу так сказать) безвозмездно… А почему землю не передает само Росимущество? А точно там все многодетные? Кусок, то лакомый…..

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  4. Аноним

    30000 руб. за кв. метр? Не ошиблись? Стандартный участок 10 соток, в сотке 100 кв. метров! Итого: 30000х1000=30млн.! Это только земля! Ужас! Кто наврал? Редакция?

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    • 123

      Считать научитесь.
      Участок + дом = общая цена. Так вот в перерасчете общей цены на квадратный метр дома (предполагается некое среднее значение этих квадратных метров) — меньше 30 тысяч.

      Арифметика простая — земля (условно) 1 млн, дом 200 квадратов 5 млн, итого 6 млн, делим на 200 квадратов дома = 30 тысяч за квадрат. Чего там и как реально — не знаю, мало информации.

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  5. Аноним

    Отмутили буржуи землицы кусок…»оздоровительные центры»и «загородные клубы»вызывают подозрение?А тут предлг то какой!!!!Через пять годков сгоняйте туда.найдите там многодетнх!!!!Смех.

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