Строят поселок на «Лысой горе» под Бердском многодетные семьи

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А где эта лысая гора?И кто эти многодетные счастливчики?Мои знакомые многодетные,что то и слыхать не слышали!
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Что-то здесь нечисто, понятно — ведьмы.
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Мутная схемка какая то, какое то АО, передает землю (нашу так сказать) безвозмездно… А почему землю не передает само Росимущество? А точно там все многодетные? Кусок, то лакомый…..
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30000 руб. за кв. метр? Не ошиблись? Стандартный участок 10 соток, в сотке 100 кв. метров! Итого: 30000х1000=30млн.! Это только земля! Ужас! Кто наврал? Редакция?
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Считать научитесь.
Участок + дом = общая цена. Так вот в перерасчете общей цены на квадратный метр дома (предполагается некое среднее значение этих квадратных метров) — меньше 30 тысяч.
Арифметика простая — земля (условно) 1 млн, дом 200 квадратов 5 млн, итого 6 млн, делим на 200 квадратов дома = 30 тысяч за квадрат. Чего там и как реально — не знаю, мало информации.
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30000 руб за кв. м ЖИЛЬЯ. Земля предоставляется безвозмездно.
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Отмутили буржуи землицы кусок…»оздоровительные центры»и «загородные клубы»вызывают подозрение?А тут предлг то какой!!!!Через пять годков сгоняйте туда.найдите там многодетнх!!!!Смех.
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