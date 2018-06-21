Педофила Рукосуева осудили на 23 года за 69 эпизодов сексуального насилия над детьми в Иркутске

Ленинский районный суд Иркутска приговорил бывшего директора бассейна «Спартак» Эдуарда Рукосуева к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, передает «Интерфакс».
Рукосуев признан виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных статьями 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет») и 135 («Развратные действия») УК РФ.
Осужденный также должен пройти принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.
В январе 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту неоднократных домогательств бывшего директора бассейна Рукосуева к воспитанникам. Подробности уголовного дела не раскрывались. По версии следствия, он подвергал сексуальному насилию детей на протяжении пяти лет, с 2010 года. Кроме того, Рукосуев записывал акты надругательства на видео и распространял записи. В результате обысков следователи изъяли свыше 9 тысяч видеозаписей с детским порно.
По оперативным данным, Рукосуев занимался противоправной деятельностью с 1993 года, а число пострадавших от его действий детей превысило сотню человек.
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