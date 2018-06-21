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Педофила Рукосуева осудили на 23 года за 69 эпизодов сексуального насилия над детьми в Иркутске

Кроме того, он записывал детское порно. Бывшего директора бассейна обязали пройти принудительное лечение у врача-психиатра. По оперативным данным, с 1993 года пострадали более 100 человек.(ВИДЕО)

21.06.2018 Фото: vesti.irk.ru Один комментарий

Педофила Рукосуева осудили на 23 года за 69 эпизодов сексуального насилия над детьми в Иркутске

Эдуард Рукосуев

Ленинский районный суд Иркутска приговорил бывшего директора бассейна «Спартак» Эдуарда Рукосуева к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, передает «Интерфакс».

Рукосуев признан виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных статьями 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Осужденный также должен пройти принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

В январе 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту неоднократных домогательств бывшего директора бассейна Рукосуева к воспитанникам. Подробности уголовного дела не раскрывались. По версии следствия, он подвергал сексуальному насилию детей на протяжении пяти лет, с 2010 года. Кроме того, Рукосуев записывал акты надругательства на видео и распространял записи. В результате обысков следователи изъяли свыше 9 тысяч видеозаписей с детским порно.

По оперативным данным, Рукосуев занимался противоправной деятельностью с 1993 года, а число пострадавших от его действий детей превысило сотню человек.

Видео Вести-Иркутск


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ого. Про педофилов из Иркутска и зоофилов с Камчатки здесь ещё не писали :-D

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